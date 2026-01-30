글로벌 의료관광 허브 도시로의 도약 위한 세미나 및 강의 진행 비전 포럼과 의료체험 투어도 계획해 해외환자 유치에 총력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈) ‘미라클메디 특구’는 해외 홍보를 강화하며 글로벌 의료관광 특구로서의 위상을 더욱 확고히 다지고 있다.

구는 1월 중 두 차례에 걸쳐, 의료기관 관계자들을 강서미라클메디센터로 초청해 역량 강화 프로그램을 운영했다. 글로벌 홍보 활성화를 목표로 세미나와 홍보영상 제작 강의를 열어 실질적인 지원에 초점을 맞췄다.

‘해외환자 유치 마케팅 세미나’ 개최해 17개 의료기관 26명 참석

지난 22일 17개 의료기관 관계자 26명이 참여한 가운데 차병원의 해외 마케팅 우수 사례와 홍보 전략을 공유하는 시간을 가졌다.

차병원 글로벌 마케팅팀 최우영 팀장이 발표자로 나서, 외국인 환자 유치, 해외 네트워크 구축 등 해외 의료 비즈니스 전반의 기술을 공유했다.

세미나에서는 차병원의 글로벌 네트워크(7개국 94개 의료기관)를 활용한 실제 활동 사례를 소개하고, 해외환자 유치 전략을 발표했다. 이어 부민병원, 우리들병원, 이대서울병원 등 참여 기관들이 기관별 의견과 현장 경험을 공유하며 실질적인 협력 방향을 모색했다.

‘생성형 AI를 활용한 홍보영상 제작 강의’에 11개 의료기관 22명 참석

이어 27일에는 11개 의료기관 관계자 22명을 대상으로 생성형 AI를 활용한 홍보영상 제작 강의가 진행됐다.

강의는 병원 진료과목의 특성과 국가별 선호도를 반영해 홍보영상을 제작하는 실무 중심으로 구성됐다.

강의를 맡은 이신우 두온교육㈜ 출판사 대표(미래이음연구소 소장 역임)는 최신 AI 활용법과 콘텐츠 제작 노하우를 전하며, 병원들이 자체적으로 해외 홍보 콘텐츠를 제작할 수 있는 기반을 마련하도록 도왔다.

또 해외 영상 플랫폼의 최신 유행을 분석해 해외환자 대상 미디어 노출 전략과 진료과목별 맞춤형 영상기획 방법 등도 함께 다뤘다.

한편, 미라클메디 특구는 2월 27일 ‘K-의료의 중심, 강서가 그리는 미래 의료관광의 지도’라는 주제로 해외 비전 포럼을 개최한다. 특구협의회 소속 기관 관계자 70여 명이 모여 해외 진출 전략과 비전을 모색할 예정이다.

아울러 3월 30일부터 4일간 열리는 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’에서는 의료기관별 중점 진료 분야를 직접 체험할 수 있는 ‘의료 체험 투어’를 운영해 해외환자 유치 활성화를 도모할 계획이다.

특구는 향후 해외 네트워크 확대와 맞춤형 의료관광 콘텐츠 발굴을 통해 글로벌 의료관광 도시로 자리매김할 수 있도록 다양한 지원을 확대해나갈 방침이다.