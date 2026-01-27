[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북 안동시가 설 명절을 앞두고 고향사랑기부제 참여 확대를 위한 기획답례품 세트를 선보였다.

26일 안동시에 따르면 이번에 출시한 기획답례품은 백진주 쌀(1kg)과 안동한우 국거리·불고기로 구성됐다.

안동시 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’ 전용 가방에 포장해 선물용 활용도를 높였으며, 총 200세트 한정으로 1월 26일부터 고향사랑e음 누리집을 통해 제공된다.

또 안동시는 기획답례품 출시와 함께 설맞이 특별 이벤트도 병행한다.

다음달 28일까지 안동시에 10만원 이상 기부한 참여자를 대상으로 자동 응모가 이뤄지며 추첨을 통해 50명에게 안동 농산물 추가 경품을 제공할 계획이다.

당첨자는 3월 4일 개별 문자로 안내된다.

고향사랑기부제 참여는 고향사랑e음 누리집 또는 전국 농협은행 창구에서 가능하다.

안동시 관계자는 “설을 맞아 안동을 응원해 주는 기부자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 대표 먹거리로 세트를 구성했다”며 “답례품 만족도가 제도의 지속 참여로 이어질 수 있도록 품질 관리에도 신경 쓰고 있다”고 말했다.