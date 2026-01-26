잘 나가는 삼성, 에버랜드서 포춘馬켓

[헤럴드경제=함영훈 기자] 몇 해 전, 인바운드 여행사의 VIP고객 대상 리서치에서 의외의 결과가 나온 적이 있다.

DMZ, 찜질방과 웰니스 등의 인기가 이어진 가운데, 코스모진 여행사 조사에서 외국인 VIP의 한국 점집 탐방이 외국인들 사이에 입소문을 타고 급증한 것으로 나타난 것이다.

최근 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 도입부에 나오는 악귀쫓는 헌트릭스의 전통춤사위, 영화 ‘파묘’의 영적 스토리텔링이 세계에 널리 퍼지면서, K-포춘에 대한 관심은 사그러들지 않고 있다.

이런때에 요즘 글로벌 가치가 높아지고 있는 삼성의 에버랜드가 2월 한달간 ‘포춘마켓’ 스페셜 이벤트를 열기로 해 눈길을 끈다.

풀네임은 신년 운세와 행운을 테마로 한 ‘포춘마켓(포춘馬켓, Fortune Market)’ 왓에버 시리즈이다.

왓에버 시리즈는 에버랜드가 올해 새롭게 론칭한 월간 스페셜 프로젝트로, 1월에는 붕어빵을 테마로 한 ‘붕어빵 러쉬’를 진행하며 이색 먹거리와 포토존, 굿즈 등으로 좋은 반응을 얻고 있다.

이러한 호응에 힘입어 2월에는 ‘2026년의 모든 행운을 나눠드린다’는 컨셉으로 최근 MZ세대 사이에서 인기를 끌고 있는 사주, 타로 등 운세 콘텐츠와 행운 체험을 결합한 포춘마켓을 마련했다.

포춘마켓의 메인 체험존은 알파인 빌리지 앞 축제콘텐츠존에 조성된다.

대표 체험 공간인 ‘운세를 마(馬)춘당’에서는 사주, 타로 전문가가 상주해 에버랜드 방문객 누구나 무료로 운세 상담을 받을 수 있다. 특히 포춘마켓 기간 중 이색 신점을 볼 수 있는 스페셜 운세 체험 이벤트도 진행될 예정이다.

부담 없이 즐길 수 있는 AI 운세 체험도 마련돼 운세 플랫폼 포스텔러와 협업한 ‘운명의 AI 마(馬)차’에서 키오스크를 통해 AI 사주와 타로, 주사위 등 다양한 방식의 운세 콘텐츠를 체험할 수 있다.

이와 함께 꽃이 그려진 행운의 메시지 카드를 골라보는 ‘꽃점’, 나의 띠에 맞는 맞춤 운세를 뽑아보는 ‘12지신의 말 한마디’ 체험 등도 운영된다.

고객 참여형 콘텐츠와 SNS 인증 명소도 풍성하다. ‘말(馬) 트이는 포춘로드’에서는 수정구슬 운세 점치기, 소원 부적 만들기, 잊고 싶은 기억을 적은 후 우물에 던져버리는 액운 쫓기 등 이색 프로그램을 즐길 수 있다.

에버랜드 캐릭터인 레니앤프렌즈가 붉은 말을 타고 있는 포토존 등 시그니처 포토스팟이 새롭게 조성되며, 타로술사로 변신한 도나 캐릭터가 등장하는 포토타임도 펼쳐진다.

포춘마켓 분위기를 더하는 굿즈와 먹거리도 다양하다. 복주머니, 한복 판다 인형 등 복(福) 테마 상품을 구매하면 포춘마켓 기념 코인을 선물하는데, 코인을 모으면 랜덤 부적이나 배지 등 기념품으로 교환할 수 있다.

또한 에버랜드 각 식당에서는 등갈비 오색 떡국, 얼큰 육전 조랭이 떡국 등 다양한 떡국 메뉴를 선보이고, 떡국 주문 고객에게는 레니앤프렌즈 행운 부적을 증정한다.

이 밖에도 포춘마켓 운영 기간 동안 동물원에서는 전문 주키퍼가 동물 생태에 대해 설명해주는 애니멀톡 시간에 동물들이 전하는 행운 메시지가 담긴 포춘쿠키를 선물하는 이색 이벤트도 진행된다.

에버랜드 관계자는 “설 연휴가 있는 2월을 맞아 고객들이 즐겁게 참여하며 좋은 기운을 나눌 수 있도록 운세와 행운을 테마로 한 포춘마켓을 준비했다”며 “올겨울 에버랜드에서 색다른 체험과 함께 행복한 추억을 만들어보시길 바란다”고 말했다.