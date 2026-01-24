[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구가톨릭대 식품영양학과는 지역혁신중심대학지원체계(RISE) 바이오헬스실무인재양성사업단의 지원을 받아 지난 22일 교내 조리실습실에서 ‘어르신-대학생 연계 공동체 영양역량 강화 프로그램(Gyeongbuk NutriNexus)’의 일환으로 건강 간식 만들기 실습 프로그램을 운영했다.

이번 프로그램에는 RISE 바이오헬스융합전공 학생 10명과 경산시 어르신종합복지관 소속 어르신 10명이 참여했으며 항노화 기능성 생리활성 물질을 포함한 지역 식재료를 활용해 머핀을 직접 만들어보는 실습 중심으로 진행됐다.

특히 이번 프로그램은 어르신과 대학생이 한 팀을 이뤄 함께 조리 활동에 참여하도록 구성해 세대 간 자연스러운 소통과 교류를 유도했다.

대학생에게는 지역 기반 실무 경험을 어르신에게는 건강 정보와 사회적 교류 기회를 제공함으로써 지역 공동체의 유대 강화와 정주 인식 제고를 도모했다.

프로그램에 참여한 식품영양학과 오정훈 학생은 “이론으로 배운 영양 지식을 실제 조리활동에 적용하고 어르신들과 직접 소통할 수 있어 의미 있는 겅험이었다”고 소감을 밝혔다.

식품영양학과는 앞으로도 지역 주민을 대상으로 한 영양‧식생활 교육과 학생 참여형 현장 프로그램을 지속적으로 운영하며, 지역사회와 연계한 실천 중심 교육을 확대해 나갈 계획이다.