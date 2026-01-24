정치권 안팎에서 강선우-김경 수사가 6·3 지방선거의 공천 과정 전반에 적지 않은 영향 미칠 것 전망

[헤럴드경제=박종일 선임기자]6·3 지방선거를 앞두고 공천 헌금 의혹이 불거지면서 정치권 전반에 긴장감이 감돌고 있다.

서울 강서구청장 보궐선거와 관련한 수사가 본격화되면서 “이번 지방선거는 예년과 다를 수 있다”는 전망도 나온다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 오전 김경 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의회 의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 압수수색을 진행했다.

이번 수사는 서울시 선거관리위원회가 지난 19일 경찰에 이첩한 공천 헌금 의혹 사건과 관련돼 있다.

경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A씨가 ‘금품 전달 대상’을 논의하는 듯한 내용의 녹취를 확보한 것으로 알려졌다. 이 녹취에는 더불어민주당 현직 의원들의 이름이 거론된 정황도 포함된 것으로 전해졌다. 다만 국회의원은 공식적인 수사 대상에는 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

이번 사건은 강선우 의원과 김경 시의원 간 공천 헌금 수수 의혹으로 번지며 정치권에 적지 않은 파장을 일으키고 있다.

특히 여당인 더불어민주당 내부에서는 사안이 특검으로까지 확대될 가능성을 염두에 두고 촉각을 곤두세우는 분위기다.

지방선거 출마를 준비 중인 한 정치권 관계자는 “이번 사건이 터지면서 과거 관행처럼 여겨지던 공천 헌금 시도가 상당 부분 사라질 것”이라며 “이미 지역위원장들 사이에서는 후원금 모집 자체를 부담스러워하는 분위기가 감지된다”고 전했다.

또 다른 관계자는 “사건 당사자들은 법적 책임을 지게 되겠지만, 이번 일을 계기로 정치권 전반이 한 단계 정화되는 계기가 될 수 있다”며 “결과적으로는 지방선거 문화가 더 투명해질 가능성도 있다”고 말했다.

정치권 안팎에서는 이번 수사가 6·3 지방선거의 공천 과정 전반에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 공천을 둘러싼 금품·청탁 의혹이 수면 위로 떠오르면서, 각 정당이 ‘깨끗한 공천’을 내세워 내부 단속에 나설 수밖에 없다는 분석이다.