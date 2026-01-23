[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시의회는 23일 시의회 2층 회의실에서 ‘대구시의회 윤리심사자문위원회’ 위원 위촉식을 개최했다.

이날 위촉식에는 이만규 의장을 비롯해 윤리특별위원회 위원들이 참석했으며 이어 열린 첫 회의에서 변호사윤지원법률사무소 윤지원 변호사를 위원장으로 선출하고 자문위원회 운영 방향에 대해 논의했다.

윤리심사자문위원회는 학계, 법조계, 언론계, 시민사회단체 등 각 분야의 민간 전문가 7명으로 새로 구성됐으며 향후 의회의 투명성과 책임성 강화를 위해 활동할 예정이다.

윤리심사자문위원회는 ‘지방자치법’에 근거해 의원의 겸직 및 영리행위에 관한 의장 자문, 의원의 윤리강령과 윤리실천규범 준수 여부 및 징계에 관한 윤리특별위원회 자문 등의 역할을 수행하며 위원 임기는 2년으로 1회에 한해 연임할 수 있다.

이만규 대구시의회 의장은 “외부 전문가의 고견을 의정 활동에 적극 반영해 시민에게 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다”며 “이번 위촉을 통해 대구시의회 청렴도가 한층 제고되는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다.