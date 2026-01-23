센텀2지구 첨단산단, 옛 한진CY부지 개발사업 등 굵직한 사업 이어져

‘센텀 생활권’ 재송동 집값 상승에 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’ 눈길

최근 부산 해운대구 일대에서 다양한 개발 사업이 진행되자, 센텀시티를 중심으로 부산 부촌 권역의 집값이 다시 한번 상승세를 보이고 있다. 특히 옛 한진CY부지 등 개발 호재로 재송동의 미래가치 기대감이 높아지면서 수요자들의 관심도 커지고 있다.

부산 해운대구 일대에는 굵직한 개발사업들이 이어지고 있다. 먼저, ‘센텀2지구 도시첨단산업단지’는 해운대구 반여동, 반송동, 석대동 일원에 정보통신기술(ICT), 융합부품소재, 영상 콘텐츠 등 첨단산업을 유치하기 위한 개발사업이다. 2032년까지 사업부지 일대를 ‘부산형 판교 테크노밸리’로 조성할 예정이며, 완공 시 8만4,000명의 고용유발효과와 27조4,900억원의 생산 및 부가가치 유발효과가 기대된다.

재송동에는 옛 한진CY부지 개발도 속도를 내고 있다. 이곳은 공공기여협상방식으로 진행되는 개발사업으로, 사업인공지능(AI) 등 첨단산업 스타트업과 벤처투자사 등이 대거 입주할 ‘유니콘 타워’를 비롯해 수영강 휴먼브릿지, 주민 편의시설 등이 건립될 예정이라 재송동 일대 직주 편의성과 생활·문화 인프라 향상에 크게 기여할 것으로 보인다.

이 같은 개발 호재에 재송동 일대 단지들은 집값 상승 효과를 톡톡히 누리고 있다. 16일 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 재송동 일원 ‘더샵센텀파크 1차(‘05년 10월 입주)’ 전용면적 84㎡는 지난해 12월 12억5,000만원에 거래됐다. 같은 해 1월 동일면적 매물이 11억3,000만원에 거래된 것과 비교하면 1년도 안돼 1억2,000만원이 오른 것이다.

또, 한진CY부지(웨이브시티) 바로 뒤에 위치한 ‘센텀 e편한세상(‘06년 2월 입주)’ 전용면적 84㎡는 올해 1월 7억6,000만원에 거래되며 동일면적 매물이 지난 2024년 12월 6억8,000만원에 거래된 이후 약 1년 만에 8,000만원가량 상승했다.

이러한 가운데, 재송동에 공급되는 신규 브랜드 단지가 수요자들의 눈길을 끈다. DL이앤씨는 1월 부산광역시 해운대구 재송동 일원 재송 2구역 재건축 사업을 통해 ‘e편한세상 센텀 하이베뉴’를 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 6층~지상 34층, 8개 동, 전용 면적 59~84㎡ 총 924가구 규모로 이중 전용 면적 59㎡ 타입 166가구가 일반분양으로 공급된다.

단지는 센텀시티 생활권을 누릴 수 있는 브랜드 단지로 교통, 편의, 교육 등 생활 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 우선, 신세계백화점 센텀시티점, 롯데백화점 센텀시티점, 벡스코, CGV 센텀시티점, 롯데시네마 센텀시티점, 영화의 전당 등이 가깝다.

이외에도 인근에 홈플러스 부산반여점, 코스트코코리아 부산점, 트레이더스 홀세일 클럽 연산점, 해운대 구청 신청사(‘27년 5월 이전 예정) 등 편의 시설이 풍부하다. 반여제3근린공원, 오봉산, 수영강 등 공원이나 녹지도 가까이 자리한다.

반산초와 재송중이 단지 바로 옆에 맞닿아 있어 안전한 통학이 가능하며 재송여중, 장산중, 반여중, 반여고 등 학교가 인접해 있다. 반경 1km 내에 동해선 재송역이 위치해 있으며, 재송역을 통해 부산도시철도 2호선 환승역인 벡스코역까지 2정거장, 서면역과 부산역 등으로 갈 수 있는 부산도시철도 1호선 환승역 교대역까지 4정거장만에 이동할 수 있는 등 환승이 용이하다.

e편한세상 센텀 하이베뉴의 주택전시관은 부산시 부산진구 신암로 일원에 마련될 예정이다.