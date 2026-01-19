[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김고은이 지난 2023년 세상을 떠난 배우 고(故) 나철을 추모했다.

김고은은 지난 18일 자신의 인스탕그램을 통해 “또 올게”라는 글과 함께 두 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진에는 고 나철의 수목장지의 모습이 담겨 있다.

고인의 유해가 안치된 것으로 보이는 나무 앞에 술과 마른 안주가 놓여 있다.

앞서 김고은은 2023년 1월 고인의 비보가 전해졌을 당시 “끝까지 함께 못 있어줘서 미안하다. 너무 소중한 시간을 만들어줘서 고맙다”며 “남아 있는 보물 둘은 내가 지켜줄게”라는 글로 깊은 슬픔을 드러낸 바 있다.

고 나철은 2023년 1월 21일 건강 악화로 세상을 떠났다. 1986년생으로, 연극 ‘안네의 일기’를 통해 데뷔한 뒤 영화와 드라마를 오가며 꾸준히 활동했다. 드라마 ‘빈센조’, ‘해피니스’, ‘악의 마음을 읽는 자들’ 등에서 인상 깊은 조연 연기를 선보였다.

김고은과는 영화 ‘유열의 음악앨범’, tvN 드라마 ‘작은 아씨들’에서 호흡을 맞췄으며, 작품을 넘어 각별한 인연을 이어온 사이로 알려져 있다.