경기수원 영통경찰서 30대 男 체포 카페 누비며 일면식 없는 여성들 추행

[헤럴드경제=한지숙 기자] 카페에서 아무 여성이나 껴안고 손을 잡는 등 성추행을 한 30대 남성을 붙잡은 경찰이 구속 영장을 신청했다. 전날 비슷한 행위로 경찰에 붙잡혔다가 바로 풀려난 남성은 이튿날에도 같은 장소에서 같은 범행을 저질렀다.

19일 경기 수원 영통경찰서에 따르면 수원 광교신도시 상가 건물에서 일면식이 없는 여성들 여러 명을 추행한 혐의(강제추행)로 30대 A씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이라고 밝혔다.

A씨는 지난 16일 오후 6시쯤 광교신도시 한 상가 건물 카페에서 여성 7명의 어깨를 강제로 만지고 감싸안거나 손을 잡는 등 성추행한 혐의를 받는다.

그는 하루 전인 15일에도 같은 장소에서 여러 여성을 추행해 경찰에 붙잡혀 조사받은 사실이 드러났다. 이미 입건된 상태에서 재범한 것이다.

온라인에선 A씨의 범행 현장을 촬영한 영상이 확산하고 있다.

경찰에 신고한 목격자이자 영상 촬영자라고 밝힌 B씨는 “(영상 속) 남자가 아무 여자한테나 접근해서 지인인 척 하면서 안으려 했다. 성추행범으로 보이는 사람 잡았다”며 “증거 남기려고 촬영 먼저 하고 경찰 오기 전까지 남성을 붙잡고 있었다”고 했다.

이어 “내가 잡고 있으면서도 (남성은) 정상처럼 보이지 않았다. 눈도 이상했고 입 주변에 하얀 가루 같은 것도 묻어 있었다”면서 “(주머니 속) 손에서 뭐 꺼낼까 봐 솔직히 좀 떨렸다. 끝까지 잡고 있다가 (경찰에) 인계하고 나오는데 겨드랑이가 젖을 정도였다”고 덧붙였다.

B씨가 공개한 영상에는 청바지에 패딩을 입고 슬리퍼 차림을 한 젊은 남성이 프랜차이즈 카페 내부를 누비고 다니며 여러 여성을 추행하는 모습이 담겼다. 그는 혼자 있거나 일행이 있거나 상관없이 아무 여성에게나 뒤에서 다가가 껴안고 손을 잡았다. 놀란 여성들이 불쾌감을 표현하면 사과하는 듯 고개를 잠깐 숙이고 자리를 떴다. 심지어 남성 일행이 있는 여성에게도 다가가 어깨를 감싸고 손을 잡았다.

이 영상에서만 A씨에게 당한 피해 여성은 6명으로 확인된다.