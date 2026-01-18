이란 반정부 시위가 소강상태에 접어든 것으로 알려진 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘도움’을 기대했던 이란 국민들이 절망에 빠졌다.

18일(현지시간) 영국 일간 가디언 등 외신에 따르면 정부의 탄압에도 트럼프 대통령의 개입을 기대하며 거리로 나섰던 이란 주민들은 트럼프 대통령이 입장을 바꾸고 당국의 탄압은 계속되자 크게 실망한 모습이다.

앞서 트럼프 대통령이 이란 반정부 시위대에 미국의 도움을 약속하며 더 강경한 행동에 나설 것을 촉구해놓고, 여전히 자신의 말을 실행에 옮기지 않고 있어서다.

트럼프 대통령은 지난 13일 트루스소셜에 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 여러분들의 (정부) 기관들을 점령하라”며 “도움의 손길이 가고 있다”고 적었다.

그러나 다음날 트럼프 대통령은 이란에 대한 군사 개입 조치를 일단 보류했음을 시사했다.

트럼프 대통령은 백악관에서 기자들에게 “이란에서 살인이 중단됐다는 말을 들었다”며 “미국과 이란 간 긴장이 여전히 높지만, 현재로서는 대규모 처형 계획이 없는 것으로 믿는다”고 말했다.

그 사이 12살 아들을 둔 시아바시 시르자드(38)는 트럼프 대통령의 약속을 믿고 시위에 나섰다가 당국의 총에 맞아 숨졌다고 가디언이 보도했다.

그는 위험하다며 말리는 가족들을 뒤로하고 ‘트럼프가 우리를 돕는다고 했다’며 단호하게 길을 나섰다. 이전에도 시위가 여러 번 있었지만, 트럼프 대통령이 시위대를 돕겠다고 나선 것은 처음이었기 때문이다.

해외에 거주하는 이란인들은 갑작스러운 배신감마저 느끼고 있다는 전언이다. 트럼프 대통령의 갑작스러운 태도 변화가 이란 정권의 승리처럼 느껴질 수 있다는 점에서다.

호주 시드니에 거주하는 한 이란인은 “해외 거주 이란인으로서 이번 일은 마치 뺨을 맞은 기분”이라며 “예전에도 실망한 적이 있지만, 이번엔 다를 거라 기대했었다”고 말했다.

그는 “트럼프 대통령이 이란 정권에 구명줄을 건넨다면, 이는 평범한 이란인들에게 극심한 배신이 될 것”이라며 “모든 희망이 사라지는 순간이 될 것”이라고 전했다.

며칠 전만 해도 수만 명이 모였던 테헤란 거리는 현재 텅 빈 상태로, 검은 제복을 입은 진압 경찰들이 가득하다고 외신들은 전했다.

특히 테헤란 상업 중심지 하프트호즈 광장 곳곳에 배치된 장갑차 중엔 복면을 쓴 저격수도 눈에 띈다. 시위 도중 불타버린 버스 잔해가 그대로 놓여있고, 그 위로는 “여러분이 낸 세금으로 지불된 것”이라 적힌 현수막이 놓였다.

상점들이 문을 열었지만 찾는 손님은 거의 없고, 인터넷은 여전히 차단된 상태로 주민들은 일상으로 돌아가는 데에도 불편을 겪고 있다.

테헤란 외곽에서는 시위가 계속됐지만, 통신 두절로 정확한 규모를 파악하기는 어려운 상황이다.

테헤란의 한 주민은 “대규모 체포가 진행되고 있다”며 “트럼프 대통령의 관심이 다른 곳으로 향하는 순간, 사형 집행이 시작될 것”이라고 우려했다.