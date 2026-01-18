해외매체, CES서 아틀라스 집중 조명 “아틀라스, 가장 진보된 로봇 중 하나” “현대차, 차세대 기술, 로봇에 있다고 믿어”

해외 매체들이 현대차그룹과 그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이내믹스가 최근 ‘CES 2026’에서 공개한 피지컬 AI 비전과 로봇 기술 경쟁력에 잇달아 호평했다.

특히 매체들은 휴머노이드 로봇 아틀라스를 집중 조명하며 현대차그룹이 모빌리티 기업에서 벗어나 피지컬 AI 기반 로봇 기업으로 자리매김하고 있다고 평가했다.

18일 현대차그룹에 따르면 미국 AP는 보스턴다이내믹스가 CES에서 아틀라스를 처음 공개한 점을 언급하며 “현대차그룹이 사람처럼 생기고, 사람 대신 일하는 로봇을 만들기 위한 경쟁에 박차를 가했다”고 보도했다.

이 매체는 “선도적인 로봇 제조업체들도 실수를 우려해 휴머노이드 로봇을 공개적으로 시연하기 힘들다”며 “아틀라스의 시연은 실수나 부족함 없이 아주 뛰어났다”고 전했다.

영국 일간지 가디언은 CES 2026에서 공개된 주요 로봇들을 소개하는 기사에서 아틀라스의 방수기능과 배터리 자동 교체 기능을 거론하며 “올해는 보스턴다이내믹스의 오랜 테스트를 거친 아틀라스가 세련된 제품으로 거듭나는 해”라고 밝혔다.

프랑스 보도채널 유로뉴스도 “처음으로 공개 시연된 아틀라스는 더는 프로토타입이 아니라는 것을 증명했다”며 “현대차그룹이 아틀라스를 통해 인간의 육체적 작업을 줄여주고, 신체적 부담을 경감시켜 인간-로봇 협업환경 토대를 마련할 것”이라고 말했다.

해외 자동차, 테크 전문지도 이와 관련한 기사를 쏟아냈다.

미국 자동차 전문매체 오토위크는 ‘현대차의 차세대 모빌리티 혁명은 자동차가 아니다’라는 제목의 기사에서 “현대차그룹은 로봇과 인간의 협업을 촉진하고, 보스턴다이내믹스를 현대차의 글로벌 제조 생태계에 통합하기로 했다”고 소개했다.

이어 “현대차그룹은 차세대 기술의 핵심은 전기차나 자율주행이 아닌 로봇에 있다고 믿고 있다”고 덧붙였다.

영국 테크 전문 미디어 테크레이더는 “아틀라스는 세계에서 가장 진보된 휴머노이드 로봇 중 하나”라고 평가했고, 미국의 IT 전문매체 버지는 아틀라스가 테슬라의 휴머노이드 옵티머스와 경쟁할 모델이라고 전했다.

매체들은 아틀라스가 제조 현장에 투입된다는 사실도 집중 조명했다.

테크라이더는 “아틀라스가 제조 현장에서 인간의 동료로서 활약하게 될 것”이라고 전망했고, 미국 디지털 미디어 마셔블은 “현대차그룹은 언젠가 아틀라스 로봇이 가정에서도 다양한 작업을 수행할 수 있기를 기대하고 있다”고 보도했다.

터키의 테크 전문지 인터레스팅 엔지니어링은 “현대차그룹은 로봇을 단순히 감상하는 데 그치지 않고, 실제 공장 현장에 투입하고 있다”며 “실제 공장에서 자동화를 어떻게 확장해 나갈지를 논의하는 장이 됐다”고 분석했다.

일본의 로봇 전문지 로봇스타트는 “현대차그룹이 가고자 하는 로봇 생태계는 AI 로봇의 대량생산과 사회적 구현을 가능하게 해 기술 측면뿐 아니라 비즈니스 측면에서도 리더십을 확보하게 될 것”이라고 예측했다.

한편 아틀라스는 8일(현지시간) CES 현장에서 글로벌 IT 전문 매체 CNET이 선정하는 ‘베스트 오브 CES 2026’에서 ‘최고 로봇’상을 받았다.