1991년 출시 이후 지난해까지 401만661대 판매 다양한 라인업·높은 가격 경쟁력 갖춰

[헤럴드경제=김현경 기자] 현대차의 준중형 세단 아반떼(현지명 엘란트라)가 한국 차 최초로 미국 누적 판매 400만대를 돌파했다.

18일 현대차에 따르면 아반떼는 1991년 미국에서 처음 판매된 이래 지난해 12월까지 누적 401만661대가 판매됐다.

미국 출시 후 14년 만인 2005년 누적 판매 100만대를 넘어섰고, 2013년 200만대, 2018년 300만대를 돌파했다.

아반떼는 24년간 연평균 10만대 이상 판매되며 현대차의 미국 시장 선봉장 역할을 했다.

2010년대에는 2013년 21만8429대, 2015년 22만2576대 등 연간 판매 20만대를 돌파하며 큰 성장세를 보였다.

2020년 이후에는 코로나19에 따른 수요 감소와 스포츠유틸리티차(SUV) 선호 강화로 판매량이 다소 주춤했지만 2020년 7세대 모델 ‘올 뉴 아반떼’ 출시로 세단 시장 내 입지를 유지하고 있다.

아반떼는 2022년부터 매년 현대차의 미국 내 세단 판매량의 50% 이상을 차지하고 있다.

누적 판매량에서도 현대차 플래그십 모델인 쏘나타(346만9062대), 싼타페(250만4271대)를 앞서고 있다.

스포츠유틸리티차(SUV)와 픽업트럭이 주인 미국 시장에서 세단으로서 자리를 잡았다는 점에서 더욱 고무적인 성과다.

아반떼가 미국에서 꾸준히 인기를 얻고 있는 것은 다양한 라인업과 높은 가격 경쟁력 때문으로 풀이된다.

차량은 가솔린 모델뿐 아니라 하이브리드, 고성능 N 모델 등이 판매되고 있다.

아반떼의 미국 권장소비자가격은 2만2000달러 중반대로 동급 경쟁 차종인 토요타 코롤라, 혼다 시빅과 비교해 높은 가격 경쟁력을 가졌다.

아반떼는 2012년과 2021년 북미 올해의 차(NACTOY)를 수상했으며, 지난해 미국 고속도로 안전보험협회(IIHS)가 발표한 충돌 안전 평가에서도 최고 등급인 TSP+를 받았다.

현대차는 1986년 미국 시장에 진출한 이후 40주년을 맞아 올해 아반떼 완전 변경 모델을 출시할 예정이다.