버스 운전자 “브레이크 작동 안 했다” 진술 중앙분리대·승용차 충돌 뒤 농협 건물로 돌진 경찰, 차량 결함 여부 국과수 의뢰

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울 서대문역 6번 출구 앞 시내버스 돌진 사고를 두고 급발진 가능성이 제기되며 경찰이 차량 결함 여부에 대한 정밀 수사에 착수했다.

16일 오후 1시 15분께 서울 중구 통일로 서대문역 중앙 버스정류장을 704번 시내버스가 중앙분리대를 들이받은 뒤 농협 신관 건물로 돌진하는 사고가 발생했다. 이 사고로 버스 운전기사 1명을 포함해 총 13명이 다쳤고, 이 가운데 보행자 2명은 중상을 입었다.

경찰과 소방 당국에 따르면 중상자는 50대 여성(다리 개방성 골절)과 남성 1명(허리 부상)으로 파악됐다. 나머지 11명은 경상이다. 현재까지 사망자는 없으며 농협은행 직원과 방문객의 추가 부상도 현재까지 확인되지 않았다.

사고 현장에는 구급차 8대를 포함해 소방 차량 13대가 출동해 구조와 현장 수습에 나섰다. 사고 여파로 통일로 일대 일부 구간이 통제되면서 교통 혼잡도 빚어졌다.

서울경찰청에 따르면 버스 운전자는 50대 남성으로, 음주 측정 결과 음성 판정을 받았고 약물 간이 검사에서도 이상 소견은 나오지 않았다. 해당 운전자는 경찰에 “브레이크가 작동하지 않았다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 차량 결함 여부 등을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 감정을 의뢰하는 등 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

현장을 목격한 서대문역 2번 출구 인근 편의점 주인 A씨는 “갑자기 굉음이 나더니 버스가 중앙분리대를 들이받고 그대로 돌진했다”며 “기사님이 버스를 멈추려고 바리케이드에 몇 차례 부딪히는 모습이 보였다”고 했다. A씨는 이어 “보행자 신호가 아닌 상황에서 차량 신호에 맞춰 좌회전하던 중 멈추지 못하고 건물로 돌진한 것처럼 보였다”고 전했다.

또 다른 목격자인 60대 최모 씨는 “사거리 교통섬에서 신호를 대기 중이던 보행자들도 위험했다”며 “버스와 충돌을 간신히 피한 한 할머니가 놀라 뒤로 넘어졌고, 옆에 있던 분이 급히 부축하는 장면을 건너편에서 봤다”고 말했다.

직장인 이모(36) 씨는 “점심을 먹고 회사로 돌아가던 길에 704번 버스가 중앙분리대를 들이받으며 굉음을 내고 돌진했다”며 “승용차 한 대를 치고 곧바로 건물로 부딪힌 것 같았다. 주변을 돌아보니 시민 몇 명이 이미 다친 채 쓰러져 있었다”고 당시 상황을 전했다.

버스 내부 상황도 혼란스러웠다는 증언이 이어졌다. 한 목격자는 “버스 안 승객들이 우왕좌왕하며 소리를 지르고, 버스가 멈추지 않은 채 계속 앞으로 밀려가는 모습이었다”며 “정류장에 서야 하는 위치에서도 속도를 줄이지 못한 것처럼 보였다”고 말했다.

경찰은 버스 블랙박스와 주변 CCTV 영상을 확보해 신호 위반 여부·제동 장치 이상 가능성 등을 종합적으로 분석할 방침이다. 경찰 관계자는 “차량 결함 여부와 운전자 과실 여부를 모두 열어두고 수사 중”이라며 “국립과학수사연구원 감정 결과가 나오는 대로 사고 원인을 규명할 계획”이라고 밝혔다.