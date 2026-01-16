16일부터 국가 반납 의무 없는 전기차 사용 후 배터리 민간 공급…국내 순환이용 촉진 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 한국환경공단은 16일부터 전기차 사용 후 배터리 유통지원 시범사업의 일환으로, 국가 반납 의무가 없는 전기차 사용 후 배터리 민간 공급을 본격적으로 시작한다고 밝혔다.

앞서 환경공단은 2022년부터 전기차 폐차 시 국가 반납 의무가 있는 사용 후 배터리를 미래폐자원 거점수거센터를 통해 회수·보관해 왔다.

2021년 이전 구매보조금을 받은 전기차는 사용이 종료된 후 중앙·지방정부에 배터리를 반납해야 하나, 2021년 이후 등록된 차량은 배터리 반납 의무가 없다.

기후부, 환경공단, 한국자동차해체재활용협회는 성능평가와 보관이 어려워 폐차장에 보관 중인 전기차 사용 후 배터리의 안전하고 신속한 순환이용 체계 구축을 위해 지난해 9월 업무협약을 체결한 바 있다.

환경공단은 업무협약의 후속으로 아이오닉5, EV6 등 현대·기아 차종의 전기차 배터리에 한정해 이번 시범사업을 추진한다. 회수된 전기차 사용 후 배터리의 성능을 평가한 뒤 ‘순환자원정보센터’ 입찰시스템을 통해 민간에 공급한다.

환경공단은 이와 함께 입찰 참가 자격을 기존 폐기물 재활용업자, 순환자원 사용자로 등록한 자, 국가·지자체 지원 연구개발사업 참여자에서 민간 분야 연구개발사업 참여자까지 확대해 민간의 기술개발을 촉진할 계획이다.

이번 유통 체계 구축으로 폐차장은 배터리 성능평가와 보관을 위한 설비 투자와 운영비 부담을 줄이고, 빠른 매각을 통한 수익성 극대화가 예상된다. 또 리튬, 니켈 등 핵심 광물 재자원화에 기여할 것으로 전망된다.

정재웅 한국환경공단 자원순환이사는 “이번 공급을 통해 전기차 사용 후 배터리를 재활용 가능자원으로 신속히 유통시켜 국내 순환이용 활성화에 기여할 것”이라며 ”사용 후 배터리를 활용한 고품질 재생원료 생산을 지원해 핵심 원료의 안정적인 공급망을 확보하는 데에도 지속해서 노력하겠다”고 말했다.