992세대 대단지에 단 10실뿐인 단지 내 상가 공급...높은 희소가치 주목

세대당 상가비율, 전용면적 주변상가 대비 우월...수요 초과로 임대 경쟁력 기대

전남 광양시 용강지구에 들어서는 ‘광양 푸르지오 센터파크’ 단지 내 상가가 오는 1월 24일(토) 공개경쟁입찰(예정)을 앞두고 있다. 광양 푸르지오 센터파크는 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 59~105㎡ 총 992세대로, 2025년 12월 준공되어 입주를 시작했다. 단지 내 상가는 이러한 992세대 대단지의 고정수요를 확보하는 반면, 상가 호실은 10실에 불과해 희소가치가 높다.

실제로 기존 광양 일대에 공급된 유사 단지들이 세대당 평균 0.008~0.016실 수준의 상가를 공급한 것과 달리 광양 푸르지오 센터파크 단지 내 상가는 0.010실에 불과하다. 여기에 세대당 전용면적은 약 0.12평으로 일반적인 단지 내 상가 평균(약 0.3평)의 절반 이하 수준이다.

이처럼 세대당 면적과 호실 수 모두 일반 단지 내 상가 대비 공급량이 절반 이하 수준으로 공급예정인 만큼 수요 대비 상가 부족으로 인한 희소성과 임대 경쟁력 및 수익성 창출이 두드러질 것으로 전망된다.

상가의 설계 또한 탁월하다. 전용면적 12평형대의 소형평형으로 구성하였으며, 전면 가시성이 우수한 전면폭을 5m로 설계하여 공간 활용도와 시인성을 높였다. 이를 통해 다양한 업종 입점이 가능하도록 했으며, 고객들의 체류시간도 늘어날 것으로 예상되어 집객력 및 점포운영의 유연성을 높였다. 투자자 입장에서도 초기 자본 부담이 적어 실투자 진입 장벽이 낮다.

입지 경쟁력 또한 우수하다. 단지내 상가의 핵심이라 할 수 있는 ‘항아리 상권’을 갖췄다. 용강지구내에 총 2,776세대가 입주 및 예정에 있으며, 인근에 입주민이 도보로 이용할 수 있는 상권이 없어 단지 내 상가로 유입이 매우 유리한 장점 또한 가지고 있다.

업계 관계자는 “광양 푸르지오 센터파크 단지 내 상가는 세대 대비 상가 비율이 매우 낮아 소비력 높은 992세대의 고정수요 및 인접한 배후수요의 안정적 고객층과 상권 선점효과까지 갖춘 상가로 평가 받는다”라며 “또한 아파트 입주가 2025년 12월부터 시작된 만큼 투자자의 수익창출 또한 빠를 것으로 예상된다”라고 말했다.

광양 푸르지오 센터파크 단지 내 상가는 1월 24일 공개 경쟁입찰을 통해 공급될 예정이며, 홍보관은 광양시 광양읍 인서리 일원 광양 푸르지오 센터파크 견본주택 내에 위치해 있다.