“1인1표제 재추진…전략지역 지명직 최고위원 우선 지명”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 16일 통일교 특검 수용을 촉구하는 단식에 돌입한 장동혁 국민의힘 대표를 향해 “국민과 역사 앞에 최소한의 반성도 없이 몽니를 부리고 있는 단식 쇼라고 생각할 수밖에 없다”며 “제발 정신 차리길 바란다”고 강하게 비판했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “윤석열 사형 구형에 대한 일언반구 아무 말도 없이, 반성도 없이 그냥 밥을 굶는다”며 이같이 말했다.

이어 정 대표는 “지금은 단식할 때가 아니다. 지금은 내란에 대한 사과와 반성을 할 때”라며 “쇼라도 좋으니 제발 단식 쇼가 아니라 진정한 반성과 성찰에 대한 쇼를 했으면 좋겠다”고 했다. 또 “단식을 중단하시고 이 시대적 흐름 내란 청산에 협조해 주시기 바란다”고 했다.

정 대표는 “분명 우리가 통일교·신천지 특검을 하자고 했는데, 장 대표는 왜 통일교 특검 수용을 촉구하는 단식을 하는지 정말 이상하다. 어안이 벙벙하다”며 “참으로 생뚱맞고 뜬금 없는, 단식 투쟁이 아닌 단식 투쟁 같다”고 말했다.

아울러 정 대표는 “통일교 신천지 특검도 조속히 처리하겠다”며 “내란 청산과 개혁을 위한 민주당의 발걸음은 결코 멈추지 않을 것”이라고 했다.

한동훈 전 국민의힘 대표 제명 사태를 언급하면서 정 대표는 “국민께서는 한동훈 사태로 위기 위기로 몰리자 시선 돌리기용 셀프 구명 단식 투쟁이라고 생각할 것”이라고도 했다.

한편, 민주당은 이날 비공개 최고위원회에서 ‘1인1표제’ 당헌·당규 개정안을 의결했다. 정 대표는 “국민주권 시대에 걸맞은 당원 주권 시대로 나아가는 데 꼭 필요한 권리당원 1인 1표제를 재추진한다”고 말했다.

1인1표제는 대의원과 권리당원 표 등가성을 맞춰 1대1로 반영하는 것으로, 현재 대의원 표 비중은 권리당원보다 약 20배 높다. 정 대표는 1인1표제를 핵심 공약으로 추진했으나 지난달 당 중앙위원회에서 부결시키면서 좌절된 바 있다.

정 대표는 “지난번에 TF(당원·전략 지역 대의원 역할 재정립 태스크포스)나 우리 초선 의원님들의 의견을 충분히 반영한 수정안에 더해 전략 지역에 또 하나의 권리를 더 높이는 방안을 마련했다. 그걸 의결했다”며 “(지명직 최고위원) 2명 중 1명은 전략 지역에 우선 지명한다는 걸 추가해서 수정을 해서 재부의하기로 했다”고 설명했다.