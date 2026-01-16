[헤럴드경제=장연주 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크 자치령인 그린란드 매입 의사를 거듭 밝히면서 군사 행동 가능성까지 시사하며 합병 의지를 드러낸 가운데, 트럼프 대통령의 막내 아들 배런(19)과 덴마크의 이사벨라 공주(18)를 ‘정략 결혼’시켜 문제를 해결하자는 주장이 해외 네티즌들 사이 화제가 되고 있다.

16일 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)의 유명 정치 풍자 계정 ‘미스 화이트’에 따르면, 그는 트럼프 대통령의 막내아들 배런(19)과 덴마크의 이사벨라 공주(18)를 정략 결혼시켜 그린란드 문제를 해결하자고 밝혀 눈길을 끈다.

이 계정은 지난 8일 올린 게시글을 통해 “간단한 외교적 해결책은 배런 트럼프와 이사벨라 공주가 결혼하고 그린란드를 미국에 혼수로 주면 될 일”이라고 주장했다.

배런은 트럼프 대통령이 세번째 부인 멜라니아 여사와 낳은 막내아들이다. 이사벨라 공주는 덴마크 프레데릭 10세 국왕의 장녀이자 왕위 계승 서열 2위다.

그린란드는 희토류, 석유, 철광석 등 풍부한 자원을 보유하고 있어, 첨단산업과 에너지 안보 측면에서 각국의 관심을 받고 있다. 특히 희토류는 중국이 시장을 독점하고 있어, 미국이 대체 공급망을 확보하려는 전략적 배경이 있다.

트럼프 대통령은 지난 2019년부터 북극 안보와 자원 확보를 이유로 그린란드를 미국에 병합해야 한다고 주장해 왔다.

하지만 그린란드를 자치령으로 둔 덴마크는 “절대 불가하다”며 트럼프와 대립하고 있다.

배런과 이사벨라 공주의 결혼을 주장하는 ‘미스 화이트’ 계정의 게시글에는 7000개가 넘는 댓글이 달렸다.

네티즌들은 두 사람의 결혼사진을 합성해 올리며 “오스트리아가 옛 합스부르크 왕조 시절 이런 식으로 분쟁을 해결했다”, “동화 같은 논리로 풀어낸 지정학”, “두 사람이 이혼하면 덴마크가 미국의 절반을 갖게 되나” 등 반응을 보였다.

반면 “그린란드는 협상 카드가 아니다. 이사벨라 공주는 체스 말이 아니고 배런도 외교적 도구가 아니다”라며 “결혼으로 나라를 교환하는 건 1400년대에나 하던 일”이라고 비판하는 의견도 나왔다.

한편, 트럼프 대통령은 북극 안보와 자원 확보를 이유로 그린란드를 미국에 편입해야 한다는 주장을 펼치고 있다. 이에 그린란드를 자치령으로 둔 덴마크가 강하게 반발하며 양국 간 외교적 긴장이 이어지고 있다.

덴마크 자치령인 그린란드 문제를 논의하기 위해 지난 14일(현지 시각) 미국 워싱턴DC에서 열린 미국과 덴마크·그린란드 협상은 ‘근본적인 이견’만 확인한 채 별다른 소득 없이 끝났다.

덴마크 국방부는 그린란드 주요 시설 방어를 위한 ‘훈련’ 목적의 병력 파견이라고 설명했지만 미국이 그린란드 합병을 위해 군사 행동 가능성까지 거론하는 상황에서 일종의 ‘무력시위’에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 이날 회담이 끝난 후 자신의 SNS를 통해 “러시아나 중국이 그린란드를 점령하려고 하면 덴마크는 할 수 있는 일이 아무것도 없지만, 우리는 뭐든지 할 수 있다”며 “지난주 베네수엘라를 보면 알 수 있을 것”이라고 강조했다.

이는 사실상 군사적 개입 능력까지 과시하며 압박 수위를 높인 것이란 해석이 나온다.