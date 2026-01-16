[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 초등학교 자녀를 둔 도내 중소기업 근로자들의 돌봄 부담 완화를 위해 방학 기간(약정기간 중 방학기간 10일 이상 포함) 동안 돌봄 인센티브를 집중적으로 지원한다고 16일 밝혔다.

‘초등 부모 10시 출근제’에 참여하는 기업에 약정 기간에 따라 최대 100만원(1인당 1개월 40만원, 2개월 70만원, 3개월 100만원)을 지급한다.

경북도는 2024년부터 도내 중소기업에 근무하는 근로자가 안심하고 육아와 일을 병행할 수 있는 환경을 만들기 위해 초등부모 10시 출근제 지원사업을 시행하고 있다.

초등학생 자녀를 둔 도내 중소기업 근로자에게 임금 삭감 없이 1시간 자율 출퇴근을 도입한 기업에 최대 100만원의 인센티브를 제공한다.

사업에 참여한 도내 46개 기업과 62명의 근로자 모두 높은 만족도를 보였다고 도는 설명했다.

사업 참여를 희망하는 업체는 경북여성정책개발원 홈페이지 또는 경북광역여성새로일하기센터로 문의하면 된다.

이철우 경북지사는 “초등 부모 10시 출근제 사업이 정부 정책에도 반영됐다”며 “아이 키우기 좋은 일터를 만드는 것이 저출생 극복의 지름길인 만큼 일·생활 균형 문화 확산을 위해 현장의 목소리를 지속해 반영하겠다”고 말했다.