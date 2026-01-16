대구, 1907년 1월 기상관측 이래 신기록 포항 17.9도, 영천 17.2도 역대 최고기온

[헤럴드경제=나은정 기자] 1월 중순임에도 남부 지역을 중심으로 이례적인 고온 현상이 나타나 곳곳에서 1월 최고기온 기록이 새로 쓰였다.

16일 기상청에 따르면 전날 오후 3시 기준 경남 창원의 기온은 19도까지 올랐다. 이는 창원에서 지금과 같은 방식으로 기상 관측을 시작한 1985년 7월 1일 이후 1월 최고 기온이다.

대구 역시 이날 오후 4시 기준 낮 최고기온이 18도까지 오르며 1907년 1월 31일 기상 관측을 시작한 이래 역대 1월 중 가장 높은 기온을 기록했다. 종전 최고 기록은 2002년 1월 15일의 16.5도였다.

같은 날 포항과 영천도 각각 17.9도, 17.2도까지 오르며 1월 기준 역대 최고기온을 새로 썼다. 경주는 낮 최고기온이 18.4도까지 올라 역대 1위에는 미치지 못했지만 2위 기록을 세웠다. 이 밖에도 대구·경북 대부분 지역에서 기온이 크게 올랐다.

제주 곳곳도 낮 기온이 20도 안팎까지 오르며 포근한 날씨를 보였다. 이날 구좌의 일 최고기온은 20.4도를 기록했으며, 성산(동부) 19.2도, 서귀포(남부) 18.8도, 제주(북부) 18.5도, 고산(서부) 17.8도 등 도내 대부분 지역에서 낮 최고기온이 17도 이상으로 올랐다. 이는 평년(8~11도)보다 8~11도 높은 수준이다. 특히 성산은 관측 이래 1월 일 최고기온 역대 3위 기록을 세웠다.

기상청은 우리나라 북쪽을 지나는 기압골과 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압 사이에서 따뜻한 남서풍이 유입되며 기온이 크게 상승한 것으로 분석했다.

16일 강릉(12도)을 비롯한 동해안과 광주·대구(이상 14도), 부산(15도), 울산(16도) 등 남부 지역은 최고 기온이 10도를 훌쩍 넘는 온화한 날씨가 이어질 전망이다.