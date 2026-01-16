서초구, 2026년 새해 희망 울리는‘고품격 신년음악회’릴레이 개최 국악과 정통 클래식 넘나드는 다채로운 아티스트들의 무대들로 꾸며지는 신년음악회 연이어 열러 1.28. 서초문화예술회관서 KBS 국악관현악단과 명인들의 웅장한 무대 ‘서초, 국악 : 새 빛의 울림’ 2.12. 반포심산아트홀서 한-불 수교 140주년 기념 ‘서리풀 신년음악회’로 클래식의 정수 선사

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“전통과 현대 아우르는 문화예술로 구민 일상에 새해 활력 불어넣을 것이다”

전성수 서울 서초구청장이 2026년 ‘붉은 말의 해’를 맞아 구민들에게 희망과 감동을 전할 특별 신년음악회를 연이어 개최한다며 한 말이다.

1월과 2월에 걸쳐 진행되는 이번 신년음악회는 새해의 힘찬 출발을 알릴 수 있도록 우리 고유의 국악과 정통 클래식을 넘나드는 다채로운 아티스트들의 무대들로 꾸며질 예정이다.

먼저 오는 1월 28일 오후 7시 서초문화예술회관 아트홀에서는 서초문화원(원장 구명숙)이 주관하는 ‘서초, 국악 : 새 빛의 울림’이 개최된다. 이번 음악회는 대한민국을 대표하는 KBS 국악관현악단(상임지휘자 박상후)을 중심으로 전통과 현대가 어우러진 웅장한 무대를 선보인다.

특히 △김덕수패 사물놀이 △소리꾼 남상일 △국악밴드 AUX 등 다양한 아티스트들이 한 무대에 올라 장르를 넘나드는 역동적인 퍼포먼스를 펼칠 예정이다. 구명숙 서초문화원장은 “국악을 통해 새해의 희망과 공동체의 에너지를 나누는 품격 있는 자리가 될 것”이라고 기대를 전했다.

이어 2월 12일 오후 7시30분 반포심산아트홀에서는 서초문화재단이 주관하는 ‘2026 서리풀 신년음악회’가 개최된다. 올해 한국-프랑스 수교 140주년을 기념해 양국의 예술적 교류와 화합을 조명하는 특별한 클래식 무대로 꾸며지는 이번 ‘2026 서리풀 신년음악회’는 서초교향악단(서초문화재단 예술총감독 겸 상임지휘자 배종훈)의 연주로 △요한 슈트라우스 2세의 ‘박쥐’ 서곡 △모차르트 ‘호른협주곡 4번’ △비제 ‘투우사의 노래’ 등 친숙하면서도 깊이 있는 명곡들을 선사한다. 협연자로는 △첼리스트 허철 △바이올리니스트 윤염광 △호르니스트 이석준 △바리톤 이승왕 등 국내외 정상급 연주자들이 참여해 공연의 완성도를 높일 예정이다.

이번 신년음악회에 대한 자세한 사항은 각 기관(서초문화원, 서초문화재단) 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

전성수 서초구청장은 “새해를 맞아 우리 소리의 힘찬 에너지와 클래식의 아름다운 선율로 구민들께 희망을 전하게 되어 기쁘다”며 “이번 공연들의 울림이 서초구민 모두의 일상에 새로운 활력이 되길 바라며, 앞으로도 문화와 예술이 자연스럽게 스며드는 ‘일상 문화도시 서초’를 만들어 가겠다”고 밝혔다.