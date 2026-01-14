홍콩 2위 운용사 CSOP와 협력 ‘ETF 커넥트’ 활용 中 본토 판매

삼성자산운용이 홍콩 2위 자산운용사인 CSOP자산운용과 협력 계약을 체결하고 중국 본토 상장지수펀드(ETF) 시장에 진출한다. 국내와 홍콩 테크 기업에 투자하는 ETF 상품을 만들어 상하이증권거래소 등 중국 본토에 선보인다는 구상이다.

최근 반도체·테크·인공지능(AI) 등 국내 유망한 기업 투자에 중국 현지에서도 관심이 커진 데다, 국내 운용사들이 축적된 ETF 운용 능력을 바탕으로 중국 투자 시장 공략에 나서는 데에서 의미가 크다. ▶관련기사 20면

14일 금융투자업계에 따르면 삼성자산운용은 CSOP자산운용과 중국 ETF 시장 진출을 위한 협력 계약을 체결했다. 한국과 홍콩을 기반으로 한 인공지능(AI) 테크 지수를 공동 개발해 이를 바탕으로 ETF 상품을 출시한다. 양사는 ‘ETF 커넥트’ 제도를 활용해 중국 본토에 진출할 것으로 알려졌다. 2022년 도입된 ETF 커넥트는 상하이·선전·홍콩 증권거래소에 상장된 적격 ETF를 양국 투자자들이 교차 매매할 수 있도록 허용한 제도다.

CSOP자산운용은 세계적 투자지역인 홍콩에서도 운용자산(AUM) 2위를 차지하는 대표 운용사다. 작년 5월과 9월엔 삼성전자·SK하이닉스 2배 레버리지·인버스 ETF도 출시, 국내 투자자 사이에서도 유명세를 치렀다. 이번 협력은 한국 시장과 기업에 대한 이해도가 큰 삼성자산운용과의 협력을 통해 관련 상품을 확장하려는 구상으로 풀이된다. 업계 관계자는 “국내에서 검증된 ETF 전략을 앞세워 해외 시장을 공략할 것”이라고 전망했다. 문이림·신주희 기자