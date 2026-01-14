발행 계획 금액의 7.6배 주문 접수

[헤럴드경제=정호원 기자] 현대캐피탈이 여신전문업권 최초로 총 5억 유로(원화 약 8595억원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 유로화 채권 발행은 현대캐피탈 본사가 처음으로 발행하는 유로공모 채권으로, 3년 만기 단일 트렌치다. 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프(EUR Midswap) 금리에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다. 이번 현대캐피탈의 채권 발행에는 발행 계획 금액의 7.6배에 이르는 총 38억 유로 규모의 주문이 접수될 정도로 유럽 투자자들의 큰 관심을 모았다. 이번에 조달한 자금은 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금으로 활용될 예정이다.

이번 거래의 주간사로는 뱅크오브아메리카증권(BofA Securities)과 크레디 아그리콜 CIB(Crédit Agricole CIB), 홍콩상하이은행(HSBC), 아이엔지(ING), 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.

이번 발행은 현대캐피탈 창사 이래 첫 유로화 공모채권 발행이자, 여전업권 최초로 유로화 공모채권 발행에 성공했다는 점에서 의미가 있다.

현대캐피탈은 영국을 포함한 유럽 4개국에서 5개의 금융법인을 자회사로 운영하며 유럽 내 금융 자회사들의 글로벌 본사 역할을 수행하고 있어, 이번 공모채권 발행이 향후 유럽 법인들의 조달 활동에도 큰 도움이 될 전망이다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 “이번 유로화 공모채권 발행은 그동안 미국 투자자를 중심으로 구성되어 있던 글로벌 투자자 풀(pool)을 유로화 투자자까지 본격적으로 확대하는 중요한 전환점”이라며, “현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영의 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.