채무조정 및 연체예방 비용 지원 1:1 재무 상담 및 맞춤형 경제교육 제공

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 주민등록상 부산에 거주하는 18~39세 청년을 대상으로 ‘2026년 청년 신용회복지원 사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 소득과 자산이 적고 금융 경험이 부족한 사회초년생 청년을 지원하기 위해 ▷채무조정 및 연체예방 비용 지원 ▷1:1 재무 상담 ▷맞춤형 경제교육 등을 제공한다. 특히 올해부터는 청년 활동 마일리지 사업과 연계해 전문 상담사와 대면 재무 상담을 진행하고 상담 후기를 작성한 청년에게 마일리지를 적립해 주는 혜택도 제공한다.

먼저 ‘채무조정 및 연체예방 비용 지원’을 통해 부채로 어려움을 겪는 청년의 신용 회복을 돕고 연체 발생을 사전에 예방해 과도한 채무 누적을 방지한다. 부채의 정상적인 상환이 어려운 청년이 개인워크아웃, 사전·신속 채무조정, 개인회생 등의 절차를 이용할 경우 최대 100만원 이내의 채무조정 비용을 지원한다.

채무조정 제도를 이용하지 않더라도 평균 소득 대비 월 부채 상환 예정액 비율이 30% 이상인 경우에는 최대 100만원 이내의 연체예방 비용을 지원한다. 전세 사기 피해로 예기치 않은 부채가 발생해 신용 위기에 놓인 청년에게는 지원을 확대해 최대 150만원 이내의 채무조정 비용을 지원한다.

연체 가능성이나 연체 이력과 관계없이 평균 소득 대비 월 부채 상환 예정액 비율이 20% 이상일 경우에도 최대 100만원 이내의 연체예방 비용을 지원할 예정이다. 채무조정 및 연체예방 비용 지원은 상담사와의 대면 상담 후 심사를 거쳐 결정되며 예산 소진 시까지 지원된다. 자세한 내용은 부산청년희망신용상담센터 누리집(부산청년희망.kr) 또는 부산청년플랫폼(young.busan.go.kr)에서 확인할 수 있다.

이와 함께 시는 ‘1:1 재무 상담’을 통해 대면·비대면 상담을 운영하고 직장인을 위한 월 2회 야간 상담도 제공한다. 또한 ‘맞춤형 경제교육’을 통해 청년들이 올바른 경제관념을 형성하고 재무관리 역량을 키울 수 있도록 지원할 계획이다.

부산시는 부산신용보증재단 내 부산청년희망신용상담센터를 통해 전문 재무 상담사를 배치하고 청년을 대상으로 신용관리, 소비지출 관리, 부채 관리 등 개인 맞춤형 재무 상담 서비스를 제공하고 있다.