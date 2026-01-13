14일 오전 최저 기온 -15~-2도

[헤럴드경제=박연수 기자] 내일 출근길 아침 기온이 떨어질 전망이다. 13일 아침과 비교해 기온이 경기내륙·강원내륙·강원산지·충청과 영남 일부에서는 10도 이상 떨어진다. 나머지 지역에서는 5∼8도 낮아진다.

찬 북서풍이 불어 들고 밤사이 복사냉각이 이뤄지면서 14일 아침 최저기온은 -15∼-2도에 그칠 예정이다.

강원산지를 중심으로는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍이 불고 나머지 지역도 바람이 약간 거세게 불면서 추위를 부추기겠다.

낮부터는 기온이 점차 회복될 전망이다. 우리나라로 부는 바람이 점차 서풍으로 바뀌면서 평년기온을 조금 웃돌기 시작해 당분간 그 수준을 유지하겠다.

이날 낮 최고기온은 -2∼11도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 -9도와 1도, 대전 -9도와 5도, 광주 -5도와 9도, 대구 -6도와 7도, 울산 -6도와 9도, 부산 -2도와 9도다.

15일에는 미세먼지가 많겠다. 남서풍과 북서풍에 국외 미세먼지가 유입되며 수도권·강원영서·충청·광주·전북의 미세먼지 농도가 ‘나쁨’ 수준으로 짙겠다.