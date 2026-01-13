사무총장 명의로 17개 시도당에 공문 “과도한 비방 등 무관용 원칙 엄중처벌” 경기지사 후보군 염태영은 ‘김동연 저격’

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거 5개월을 앞두고 일부 지역에서 내부 경쟁이 과열되자 17개 시도당에 공문을 보내 “무관용 원칙으로 엄중처발하겠다”고 경고했다.

13일 민주당에 따르면 전날 조승래 사무총장 명의 공문을 통해 “일부 지역에서 출마 예정자들간 과도한 비방, 허위사실 유포, 무분별한 홍보 등으로 당 단합을 저해하고 당 명예를 실추시키는 일이 보고되고 있다”고 전했다.

민주당은 공문에서 “명백한 해당 행위로 이재명 정부 성공과 지방선거 승리에 도움이 되지 않는 행위”라며 “이에 중앙당은 당 명예를 실추시키는 행위, 당원 간 단합을 저해하는 행위에 대해 무관용 원칙으로 엄중처벌해 당의 기강을 확립하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “지역 내 주요 당직자 및 출마 예정자들은 당무 및 선거 활동에 있어 언행에 각별히 유의해길 바란다”고 했다.

당내에선 지방선거를 앞두고 ‘내부 비방전’이 도를 넘었다는 지적에 따른 조치라는 분석이 뒤따른다.

공교롭게도 경기지사 출마를 선언한 염태영 의원은 전날 페이스북에 같은 당 소속 김동연 지사를 향해 “민주당과 김 지사와의 어색한 동행을 멈추고, 이제는 각자의 길을 가는 것이 맞지 않겠나”라며 사실상 탈당을 촉구하는 글을 올려 물의를 빚었다.

염 의원은 “김 지사는 취임 직후부터 이 대통령과 민주당의 핵심 정책인 ‘기본사회’를 지워왔다”며 “기본사회 연구조직을 폐지하고, ‘기본사회’ 정책을 ‘기회소득’으로 바꿨다”고 주장했다. 글에는 김 지사가 이 대통령과 민주당의 대표 정책인 ‘청년기본소득’ 예산을 전액 삭감했다는 취지의 내용이 담겼다. 아울러김 지사가 과거 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령과 찍은 사진 두장을 올리기도 했다.

역시 경기지사 출마를 공식화한 김병주 의원도 지난해 11월 김 지사를 향해 “경기도가 내년 노인 예산을 대폭 삭감해 ‘노인 복지 확대’라는 이 대통령의 정책 기조에 반한다”고 말해 뒷말이 무성하기도 했다.