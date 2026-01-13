자동차세·환경개선부담금, 연납하면 할인혜택

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군은 연초 세금 등을 미리 납부하면 할인 혜택을 주는 연납제도를 운영한다.

우선 매년 두 차례 6월과 12월 부과되는 자동차세를 1월 중 한꺼번에 납부하면 4.5%의 감면 효과를 얻을 수 있다.

신규 연납 신청은 1월 16일부터 군청 재무과(☎061-530-5443) 또는 읍면사무소에 전화와 방문을 통해 가능하며, 위택스를 통해서도 신청할 수 있다.

반드시 기한 내에 납부해야 하며, 기간을 넘기면 공제 혜택이 취소되고 정기분 자동차세가 부과된다. 또 연납 후 차량을 이전하거나 폐차할 경우에는 사용기간을 제외한 금액을 환급받을 수 있다.

기존 연납 신청자에게는 별도 신청 없이 16일 내 고지서가 일괄 발송될 예정이다. 다만, 연납 자동차세는 자동이체가 적용되지 않으므로 직접 납부를 해야 한다. 납부 방법은 금융기관 방문(CD/ATM기 이용), 위택스‧거래은행 홈페이지를 통한 인터넷, 가상계좌 등이 있다.

환경개선부담금 연납 신청도 1월 30일까지 받는다.

환경개선부담금은 자동차세와 별도로 4, 5등급 경유자동차에 매년 2회, 3월과 9월에 부과한다.

1월 연납신청 시 2025년 7월부터 2026년 6월까지 부과되는 금액의 10% 공제혜택이 있으며, 3월 신청 시에는 5%의 혜택을 받는다.

기존 연납 신청자에게는 별도의 추가신청 없이 1월 15일 내로 고지서가 발송되며, 고지서·가상계좌·위택스·신용카드 등을 통해서 납부 가능하다.

연납 후 타 지자체로 주소지 변경이 있거나 이전·폐차 시 10% 감면된 금액에서 환급되며, 연납 신청 후 미 납부시 할인 혜택 없이 3월·9월 정기분으로 부과된다.

연납 신청은 해남군청 환경과로 방문 및 전화신청(☎061-530-5338, 5641)이 가능하다. 또는 지방세 전자납부시스템 위택스(www.wetax.go.kr)를 통해서도 신청 가능하다.