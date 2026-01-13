배팅·피칭 등 7개 종목 설치

[헤럴드경제=서정은 기자] DK아시아는 인천 최초 후분양 브랜드 대단지인 ‘신검단 로열파크씨티Ⅱ(1500세대)’에 ‘로열 레전드 히어로즈’를 지난해 12월 24일 오픈했다고 13일 밝혔다. 이에 따라 입주민들은 날씨와 관계없이 단지 내에서 스포츠 여가를 즐길 수 있게 됐다.

레전드 히어로즈는 잠실 롯데월드몰을 비롯해 소노캄, 쏠비치, 소노펠리체 등 국내 대표 대형 쇼핑몰과 최고급 리조트에서만 운영되는 디지털 스크린 스포츠 시설이다. 배팅, 피칭, 축구 슈팅, 양궁, 농구, 액션 레이싱과 캔디 슬러시 등 7개 종목이 설치됐다. 이용료는 잠실 레전드 히어로즈 요금 대비 최대 30% 할인된 가격으로 적용된다.

DK아시아는 소음이 단지에 영향을 주지 않도록 상가 지하에 시설을 배치한 것은 물론 임대수익을 포기하면서까지 입주민의 만족도를 우선하는 결정을 내렸다.

현재 신검단 로열파크씨티Ⅱ는 국내 최초로 5D조경을 구현했으며, 6성급 호텔 수준의 38개의 커뮤니티 시설과 13가지 하이엔드 주거 서비스를 제공하고 있다. 전 타석 지디알(GDR)이 설치된 50M 길이의 복층형 인도어 골프연습장과 스크린 골프 연습장, 태릉선수촌에 설치된 테크노짐 운동 기구를 갖춘 피트니스 센터 등이 운영 중이다.

세계적인 조경과 조경 시설을 즐길 수 있는 로열 트레인 서비스, 55인승(66ft) 파워 카타마란 요트 두 척을 활용한 프라이빗 요트 서비스, 로열 씨네마 라운지 등은 이미 시그니처 커뮤니티 주거 서비스로 자리 잡았다. 바데풀과 유아풀, 건식사우나를 갖춘 최고급 호텔식 수영장과 열탕과 온탕, 냉탕 등 3개의 탕을 구비 한 대형 사우나도 오픈 예정이다.

DK아시아는 가톨릭관동대학교 의과대학 부속 국제성모병원과의 업무 협약을 통해 국내 최초로 입주민 전용 다이렉트 대면 의료 시스템을 도입했다. 응급 대응부터 신속한 진료 안내, 예약, 맞춤형 건강 정보 제공까지 아우르는 차별화된 메디컬 혜택을 제공하고 있다. 현재 일부 1군 브랜드 아파트가 병원과 연계한 비대면 원격진료를 앞세워 차별화를 강조하고 있지만 실제 의료는 여전히 대면 진료가 중심이다.

김형남 DK아시아 전무는 “로열 레전드 히어로즈의 개장일을 크리스마스 이브로 맞춘 것도 로열파크씨티를 찾는 분들에게 특별한 선물을 드릴려고 했던 마음이었다”며 “차별화된 최고급 커뮤니티와 서비스를 꾸준히 확장해 나가겠다” 고 말했다.

현재 DK아시아가 조성 중인 로열파크씨티 1단계 6305세대는 대우건설이 시공해 준공을 완료했다. 금융 주관사는 하나은행이 맡았다. 2단계 1만6025세대는 토지 매입을 완료하고 현재 인허가 절차를 진행 중이다. 단계별 개발이 본격화되면서 대한민국 최초 프리미엄 리조트 도시로서의 완성도 역시 점차 높아지고 있다.