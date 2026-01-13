[헤럴드경제=이명수 기자] 개그우먼 이국주가 힘들었던 2025년을 회상하며 새해 다짐을 밝혔다.

12일 유튜브 채널 ‘이국주’에는 “일본에서 본 2026년 새해 첫 일출 다들 새해 복 많이 받으세요”라며 영상이 게재됐다.

이국주는 이 영상에서 일출을 보기 위해 일출 스폿을 찾았다. 그녀는 “2025년 일출을 보러 갔을 때랑은 느낌이 다른 것 같다”며 운을 뗀 뒤 “그때는 좀 설렜다면, 2026년 시작은 더 단단해지는 느낌이 든다”고 말했다.

그녀는 “올해는 좀 더 계획을 세우고 내가 뭘 할지 좀 더 신중하게 생각하고 움직여야 할 것 같은 그런 나이인 것 같다”면서 “작년 2025년은 마음이 뒤숭숭했다. ‘내가 어떻게 살아야 하나, 내가 어떤 마음으로 살아야 하나, 어떤 계획을 짜야 하나’ 애매했던 해였던 것 같다. 그래서 많이 힘들었다”고 털어놓았다.

이어 “그러다 보니 다짐하게 된 것 같다. ‘이런 마음으로 이렇게 생활하고 이렇게 살아야겠다. 그리고 이런 목표를 가지고 살아야겠다’는. 마냥 설렘이 아니라 각오”라며 2026년을 대하는 달라진 마음 가짐에 대해 이야기했다.

그녀는 “‘실패를 두려워하지 마라’는 말이 있지 않나. 그 이야기는 20대 때나 하는 이야기인 것 같고, 실패 두렵다. 그래서 실패하지 않기 위해서 살겠다. 2025년엔 실패를 많이 했다. 한 사람 한 사람 상처받고 멀어진 사람들 생각만 해도…그거 하나씩만 쳐도 실패가 몇 개냐. 없어진 프로그램만 몇 개냐. 실패가 너무 많다”며 눈물을 흘리기도 했다.