“한병도 ‘협치’ 일성 삼일천하로 끝나나”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 송언석 국민의힘 원내대표는 13일 더불어민주당이 오는 15일 국회 본회의에서 ‘2차 종합 특검법’ 처리를 강행할 경우 “필리버스터(무제한 토론)를 포함한 모든 수단을 동원해 맞서 싸울 것”이라고 예고했다.

송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 “민주당이 15일 본회의에서 처리하겠다는 2차 종합 특검법은 (내란·김건희·순직 해병) 3대 특검 재연장법에 불과하다. 내란 몰이 공작일 뿐”이라며 이같이 말했다.

그는 “3대 특검 재연장법의 목표는 오로지 6·3 지방선거를 내란 몰이 선거로 만들겠다는 술수”라며 “국민의힘 현역 단체장들을 계엄 동조범으로 몰아 정치적 타격을 주겠다는 선거 공작”이라고 주장했다.

또 “민주당은 신임 원내 지도부 1호 법안을 일방적 야당 탄압 특검법으로 처리할 것인가”라고 반문했다. 그러면서 “야당을 협상 파트너이자 국정의 한 축으로 인정한다고 한 한병도 원내대표 취임 일성이 삼일천하로 그쳐 국회가 또다시 무한 정쟁 속으로 들어가는 일이 없기를 촉구한다”고 꼬집었다.

송 원내대표는 이재명 대통령의 여야 지도부 오찬 초청에 대해서도 날을 세웠다. 그는 “필리버스터 충돌이 예상되는 시간에 여야 지도부를 불러 오찬을 갖겠다는 이 대통령 발상은 철저하게 야당과 국회를 무시하는 처사”라고 말했다.