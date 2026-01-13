[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사는 중국 상하이 쉬후이구 정부와 손잡고 K-패션 브랜드 초청 행사(사진)를 현지에서 진행했다고 13일 밝혔다.

지난 9일과 10일 진행한 행사는 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’가 있는 쉬후이구와 함께 브랜드의 중국 핵심 상권에 대한 이해도를 높이기 위해 기획했다.

헝푸 아트센터에서 열린 교육 세션에서는 쉬후이구 관계자가 안푸루를 중심으로 한 주요 상권 분석과 우수 기업 성공 사례를 소개했다. 화이하이루와 난징루 등 상하이 대표 상권을 직접 탐방하는 ‘시티 워크(City Walk)’ 프로그램도 이어졌다.

이후 ‘무신사 스토어 상하이 안푸루’와 ‘무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점’ 투어를 통해 무신사가 구축한 오프라인 유통·운영 인프라와 현지 고객 반응을 확인하는 시간도 가졌다.

무신사 관계자는 “무신사가 중국 시장에서 단순한 유통 채널을 넘어, 산업 교류와 상권 활성화를 주도하는 글로벌 플랫폼으로 역할을 입증한 사례”라며 “앞으로도 중국 현지와 긴밀한 협력을 바탕으로 K-패션 브랜드의 진출을 지원하겠다”고 말했다.