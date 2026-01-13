- 아산온양 주복1BL 공동주택 입찰부터 ‘조달청입찰내역작성프로그램’ 이용 - 입찰금액 자동 검증·데이터 통합관리로 공정·투명한 조달환경 기반 마련

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 올해부터 LH 공공주택 입찰 시 내역서를 ‘조달청 입찰내역작성프로그램’을 이용해 작성해야 한다고 13일 밝혔다.

입찰자는 내역서 작성을 LH-BID(LH 견적입찰 작성프로그램)에서 조달청-BID(조달청 입찰내역작성프로그램)를 이용해 작성하는 방식으로 변경하고, 1월에 입찰하는 ‘아산온양 주복1BL 공동주택 건설공사(추정가격 479억원)’부터 본격적으로 적용한다.

조달청은 지난해 12월 LH 공공주택 공사의 입찰금액 심사를 보다 체계적이고 효율적으로 수행하기 위해 ‘공사원가통합관리시스템 기능개선사업’을 완료했다.

시스템 기능개선을 통해 ▷LH 공공주택 입찰특성을 반영한 입찰내역 자동검증기능 강화 ▷심사절차 표준화 ▷입찰담합 모니터링 ▷입찰 데이터 통합관리 체계 등을 구축했다.

이를 통해 입찰심사의 정확성과 객관성은 물론, 조달행정의 신뢰성도 한층 강화될 것이란 기대다.

또한, 단일 입찰공고 건의 심사정보뿐만 아니라 모든 종심제 입찰공고에 대한 심사정보를 한 번에 제공하고, 입찰관련 데이터가 체계적으로 축적·관리됨에 따라 향후 입찰패턴 분석 등을 통해 입찰담합 징후 관리가 고도화될 것이란 예상이다.

조달청 권혁재 시설사업국장은 “이번 LH 입찰내역 검토를 위한 공사원가통합관리시스템 기능개선은 입찰자의 입찰내역 작성프로그램 변경뿐만 아니라 LH 공공주택 공사의 입찰금액 심사를 좀 더 똑똑하게 하는 것”이라며 “입찰금액 자동검증과 꼼꼼한 심사를 통해 입찰과정의 공정성과 투명성을 한층 끌어올리고, 앞으로도 국민이 신뢰할 수 있는 공공조달 환경을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.