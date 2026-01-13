프리미엄 오일 세트 비중이 약 65% 세계 대회 수상·희귀 품종 최대 50% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] 이마트는 ‘프리미엄 오일’ 설 선물세트(사진)가 뜨거운 호응을 얻고 있다고 13일 밝혔다.

지난 12월 26일 설 선물세트 사전예약을 시작한 이후 1월 8일까지 2주간 오일 선물세트 매출은 지난해 설 동기간 대비 약 50% 신장했다. 특히 프리미엄 오일 선물세트가 매출 비중의 약 65%를 차지했다.

미식 문화와 즐겁게 건강을 관리하는 ‘헬시 플레저’ 트렌드가 반영된 것으로 풀이된다. 실제 이마트의 올리브오일 일반 상품 매출도 최근 3년간 연 평균 약 19% 신장했다. 프리미엄 오일 선물세트 역시 지난해 설 선물세트 전체 기간보다 약 20% 증가했다.

이마트는 프리미엄 오일 설 선물세트 상품을 선제적으로 발굴·기획했다. 명절 기간 운영 물량도 지난해 설 명절보다 2배 수준으로 키웠다. 단독 운영 상품도 차별화된 전략이다.

‘월드 베스트 올리브오일’ 랭킹에서 8년 연속 1위를 차지한 ‘링콘 올리브오일’과 세계적 올리브오일 대회 ‘NYIOOC’에서 2024년 금상을 수상한 ‘네오리아 올리브오일’은 행사카드 구매 시 각각 30%, 40% 할인한다. 희귀 품종인 파하레라 올리브를 사용한 ‘히스파니아 파하레라 올리브오일’은 전 점포 800세트 한정으로 처음 선보인다. 행사카드 결제 시 50% 할인 혜택을 제공한다.

지난해 매출이 약 40% 증가한 아보카도 오일 선물세트도 물량을 50% 이상 늘려 준비했다. ‘그로브 아보카도 오일’은 6만4000원에 2+1 행사를 진행한다. ‘레오나르디 발사믹 세트’, ‘레오나르디 화이트 발사믹 세트’는 20% 할인가에 판매한다.