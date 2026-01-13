“모든 교통수단 총동원할 것” 자치구는 무료 셔틀버스 운행

[헤럴드경제=손인규 기자] 오늘부터 서울 시내버스가 파업에 들어간 가운데 서울시는 시민의 발이 묶이지 않도록 끝까지 책임지겠다고 밝혔다.

오세훈 서울시장은 13일 자신의 SNS를 통해 “오늘 새벽까지 이어진 서울 시내버스 노사 간 협상이 최종 결렬돼 버스 노조가 파업에 돌입했다”며 “당장 오늘 아침 출근길부터 시민 여러분께서 겪으실 불편과 혼란을 생각하면 시장으로서 막중한 책임을 느낀다”고 했다.

이어 서울시는 시민 여러분의 일상이 멈추지 않도록 준비된 대응 체계를 가동하겠다고 밝혔다.

오 시장은 “가용할 수 있는 모든 교통수단을 총동원하겠다”며 “지하철 출근 간격 운행은 오전 7시부터 10시까지, 퇴근 간격은 오후 6시부터 밤 9시까지로 늘린다”고 적었다. 막차 시간도 종착역 기준 기존 새벽 1시에서 2시로 늦춰서 운행을 하루 172회 증편한다고 덧붙였다.

서울 25개 자치구에선 지하철역까지 무료 셔틀버스도 운행한다고 밝혔다.

오 시장은 “서울시는 노사 양측을 끝까지 설득하겠다”며 “시민의 발인 버스가 조속히 정상 운행될 수 있도록 대화의 끈을 놓지 않고 최선을 다하겠다”고 강조했다.