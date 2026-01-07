[헤럴드경제=이원율 기자]미국이 7일(현지시간) 군사력을 동원해 베네수엘라와 연계된 러시아 국적 유조선을 아이슬란드와 영국 사이 북대서양에서 나포했다.

미군 유럽사령부(EUCOM)는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “미 법무부와 국토안보부는 전쟁부(국방부)와 협력해 벨라 1호를 미국 제재 위반으로 나포했다고 발표했다”고 했다.

그러면서 해당 선박이 “미 해안경비대 먼로함의 추적 이후 북대서양에서 미 연방법원이 발부한 영장에 따라 나포됐다”고 했다.

뉴욕타임스(NYT)와 로이터 통신 등에 따르면 미국은 지난달 21일 미 해안경비대의 승선 시도를 거부하며 도주하던 해당 유조선을 2주 넘게 추적했다.

이 유조선은 이란에서 출발해 베네수엘라산 원유를 싣기 위해 베네수엘라로 들어가려던 중 미 해안경비대의 단속에 걸렸다.

이후 선체 측면에 러시아 국기를 그리고, 러시아 국적으로 등록하며 명칭을 ‘마리네라호’로 바꿨다.

로이터통신은 익명의 미 당국자들을 인용, 나포 시점에 잠수함을 포함한 러시아 군함들이 위치하고 있었으나 작전 현장과의 거리는 불분명하다고 보도했다.

앞서 러시아는 미국의 추적이 이어지는 상황에서 외교 경로를 통해 미국에 추적 중단을 요청하기도 했다.

한편 미군은 앞서 베네수엘라 근해에서 제재 대상 유조선인 ‘스키퍼’를 나포한 데 이어 베네수엘라 연안에서 파나마 국적 유조선 ‘센츄리스’를 나포한 바 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 16일 베네수엘라 마두로 정권을 ‘외국테러단체’로 지정했다고 발표하며, 베네수엘라를 오가는 제재 대상 유조선을 전면 차단하겠다고 밝히기도 했다.