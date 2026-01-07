7일 보험개발원 ‘은퇴시장 리포트’ 발간 노후 준비 필요성 느끼지만 준비율은 37% “세액공제 등 개인연금 활성화 방안 필요”

[헤럴드경제=박연수 기자] 은퇴를 앞둔 40·50대 10명 중 6명은 노후 준비가 돼 있지 않은 것으로 나타났다. 퇴직 시 받는 퇴직급여만으로는 자녀 교육, 결혼 자금까지 충당하기 어려운 현실이 드러났다.

보험개발원이 7일 발간한 ‘은퇴시장 리포트’에 따르면 4050세대 대부분(90.5%)이 노후 준비 필요성을 느끼고 있다고 응답했지만, 노후 준비가 돼 있다는 응답자는 37.3%에 불과했다. 리포트는 보험 통계와 은퇴시장 설문조사, 여러 기관의 통계 등을 종합적으로 분석했다.

40·50대 현업 종사자들이 은퇴 때 받을 퇴직급여는 평균 약 1억6741만원으로 추정됐다. 이들은 퇴직급여를 주로 노후 생활비 용도로 활용할 계획인 것으로 조사됐다. 다만 자녀 교육·결혼 등 비용 지출을 다 충당하기엔 어려울 것으로 예상됐다. 예상하는 자녀 교육비는 평균 4629만원, 자녀 결혼비용은 평균 1억3626만원이다.

4050세대의 주된 노후 준비 방법으로 공적연금이 69.5%로 가장 높게 나타났다. 개인연금은 6.8%로 낮은 편이었다. 국민연금 통계를 분석한 결과, 2024년 기준 노령연금 수급자의 소득대체율은 월 평균 소득 대비 월 연금 수령액은 22% 수준으로 추정됐다

보험개발원은 개인연금 활성화를 위한 제도 개선이 필요하다고 제언했다. 설문조사에서 30~50대 현업 종사자의 54.9%는 세액공제 한도금액이 높아지길 희망했다. 희망하는 한도금액은 평균 1258만원으로 현행(600만원) 대비 2배 수준으로 나타났다.

보험개발원은 “연금저축에 대한 세제 혜택이 소득공제에서 세액공제로 변경된 2014년 이후 보험사가 판매하는 연금저축(세제적격) 시장 규모가 지속적으로 감소하고 있다”고 설명했다. 실제 보험사 연금저축 수입보험료는 2014년 8조8000억원에서 2024년 4조5000억원으로 감소했다.