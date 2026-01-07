[헤럴드경제=박연수 기자] 서울 마포구 서교동의 한 근린생활시설 4층에 있는 보컬학원에서 7일 오후 6시 41분쯤 불이 났다.
이 불로 연기를 마신 2명이 경상을 입었고 3명이 소방대원의 유도를 받아 대피했다.
소방당국은 장비 18대와 인력 63명을 투입했다. 화재 발생 39분 만인 오후 7시 20분 불을 껐다. 정확한 화재 원인은 조사 중이다.
입력 2026-01-07 21:12:41
