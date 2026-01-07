[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]기업을 경영하다 보면 규제, 인허가, 자금, 인력, 판로 등 다양한 문제가 동시에 발생한다. 문제는 어디에, 어떻게 도움을 요청해야 할지 몰라 시간과 비용만 소모하는 경우가 적지 않다는 점이다.

이런 기업의 부담을 덜기 위해 경기도와 경기도경제과학진흥원이 기업 활용 중심으로 설계한 ‘기업SOS’를 마련, 1월부터 서비스를 시작했다.

새로운 기업SOS시스템은 더 이상 담당 기관을 찾거나 처리 상황을 일일이 문의할 필요가 없는 맞춤형 기업애로 처리플랫폼으로 인공지능(GPT)을 도입해 신속한 상담이 가능하도록 했으며, 음성만으로도 애로사항 접수가 가능(STT. Speech to Text)하도록 기능을 개선했다.

GPT 기능은 기업이 애로를 입력하면 AI가 내용을 정리하고 핵심을 요약해 보다 빠른 상담과 대응이 가능하도록 돕는다. 단순 문의는 즉시 해결 방향을 안내하고, 추가 지원이 필요한 경우에는 상담 신청과 전문가 연계로 이어진다.

STT 서비스는 전화로 기업애로를 남기면 음성이 문자로 변환돼 자동 신청, 접수되는 기능으로 현장이나 이동 중에도 애로를 접수할 수 있어 기업이 부담 없이 활용할 수 있다.

기업이 겪는 애로를 한 번에 접수하고, 한 곳에서 해결 과정을 확인할 수 있는 온라인 원스톱 창구를 마련해 회원가입 후 PC나 모바일을 통해 애로를 접수하면, 처리 단계별로 접수, 처리자 지정, 답변 등의 진행 상황을 실시간 알림 기능으로 확인할 수 있다.

모바일 기능과 애로처리 절차 개선, 소통 기능도 마련했다.

모바일과 PC로 간편하게 기업의 복합적인 애로를 신청해 여러 기관과 부서가 관련된 사안도 기업이 한 번만 접수하면 관련 기관(도, 시군, 공공기관)에 동시에 전달돼 신속하게 처리된다. 기업은 여러 기관을 전전하지 않고도 필요한 지원을 받을 수 있어 행정절차에 드는 시간과 비용을 크게 줄일 수 있다.

전문가(기업옴부즈만)의 현장 방문 상담․컨설팅 지원 신청도 모바일로 간편하게 할 수 있고 기업회원 간 정보 공유와 전문가 상담이 가능한 ‘기업소통마당’이 마련돼 있어 기업애로 해결에 대한 소통을 통한 도움을 주고받을 수 있다.