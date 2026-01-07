[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 7일 시청 접견실에서 경기테크노파크, 용인시산업진흥원과 ‘용인IP지원센터 운영에 관한 상호협력 협약’을 체결했다.

이번 협약은 반도체 메가클러스터(용인·성남·수원·화성·평택·안성) 6개 도시 중 처음으로 지식재산권(IP) 전담 지원센터를 설치하고자 마련됐다.

협약 내용은 ▷중소기업·창업자 대상 지식재산권 상담‧전략 수립 ▷지식재산 창출·보호·활용과 분쟁 대응 ▷기술사업화·이전 활성화 ▷지식재산권 관련 교육·컨설팅 운영 등이다.

협약에 따라 용인시산업진흥원 본원에 용인IP지원센터가 설치된다.

센터는 안산 경기테크노파크 내 경기지식재산센터(RIPC)의 용인사무소 형태로 운영된다. 센터는 올해 3월 중 공식 개소할 예정이다.

시는 지식재산권 관련 행정 서비스를 받기 위해 안산까지 가야 했던 기업들의 번거로움이 해소될 것으로 기대하고 있다.

이상일 시장은 “용인특례시가 글로벌 반도체 중심 도시로 도약하면서 반도체 관련 기업들도 많이 입주하기 시작했고, 투자를 확정하고 있는 가운데 지적 재산과 관련해 앞으로 할 일이 더욱더 많다”고 했다.

이어 “그간 특허 업무 등을 안산까지 가서 처리해야 하는 불편함을 해소할 수 있도록 용인에 IP지원센터를 설치할 수 있도록 협력해 주신 경기테크노파크에 감사드린다”고 했다.

그러면서 “앞으로 지원센터가 잘 운영될 수 있도록 시도 산업진흥원과 함께 열심히 참여하면서 지원하겠다”고 덧붙였다.