[헤럴드경제(광명)=박정규 기자]박승원 광명시장이 중증정신질환자 가족들의 어려움에 공감하며, 현장 중심의 정신건강 지원체계 보완에 나서겠다고 밝혔다.

박 시장은 지난 6일 시청 영상회의실에서 열린 중증정신질환자 가족 대표와의 간담회에 참석해 지역사회 정신건강 현안을 점검하고, 치료·돌봄 과정에서 가족들이 겪는 부담과 제도 개선 과제에 대해 의견을 나눴다.

이날 간담회에서 가족들은 중증정신질환자 진료비·약제비 지원 시도비 예산이 지난해보다 약 5600만 원 감액되면서 환자와 가족의 경제적 부담이 크게 늘었다는 점을 가장 시급한 문제로 꼽았다. 이번 예산 축소로 약 160명분의 지원이 줄었다.

박 시장은 “치료를 지속해야 하는 상황에서 비용 부담이 현실적인 장벽으로 작용하고 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있다”며 “지원 축소가 현장에 미치는 영향을 면밀히 살펴보고, 제도운영 실태를 점검해 시 차원에서 보완할 수 있는 방안을 적극 검토하겠다”고 밝혔다.

가족을 위한 지원 프로그램 확대에 대한 요청도 이어졌다. 가족 대표들은 정기적인 모임과 교육, 상담 프로그램이 보호자의 스트레스를 완화하고 장기 돌봄을 지속하는 데 큰 도움이 된다며, 상시 운영을 위한 예산 확대와 체계적인 지원을 강조했다.

박 시장은 이에 공감하며 “가족 지원은 당사자의 치료와 회복을 지탱하는 중요한 축”이라며 “가족 프로그램 운영 확대를 적극 검토하겠다”고 답했다.

정신장애인의 자립을 위한 일자리 문제도 주요 의제로 다뤄졌다. 가족들은 취업 훈련 이후 실제로 연계되는 일자리가 부족하고, 사회적 편견으로 인해 고용이 쉽지 않은 현실을 토로했다.

박 시장은 공공부문을 포함한 다양한 영역에서 일자리 연계 가능성을 검토하고, 단계적인 취업 지원 방안을 모색하겠다는 입장을 밝혔다.

이 밖에도 가족 지원이 당사자의 회복과 지역사회 적응의 핵심이라며, 보호자를 위한 상담·교육·정서 지원을 요청했다.

박 시장은 “가족들의 현장 목소리를 시정의 기준으로 삼아, 실행 가능한 과제부터 단계적으로 추진하겠다”며 “정신질환 당사자와 가족이 지역사회에서 존중받는 환경을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.

광명시는 이날 제기된 다양한 의견을 바탕으로 정신질환 당사자와 가족이 보다 안정적으로 지역사회에서 생활할 수 있도록 관련 정책을 지속적으로 점검하고 개선해 나갈 방침이다.