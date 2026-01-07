1월 14일~16일 접수, 선발 결과 2월 24일 발표 예정

[헤럴드경제=박준환 기자]고양특례시(시장 이동환)는 취업취약계층에 일자리를 제공하고 지역사회 발전에 기여하기 위해 ‘2026년도 상반기 지역공동체 일자리사업’ 참여자를 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 사업은 ▷자전거 리사이클링 ▷어린이 보행안전지도 ▷다함께돌봄센터 안전도우미 ▷람사르 고양 장항습지 관리지원 ▷반려동물 놀이터 안전도우미 이렇게 5개 사업으로 진행된다. 사업기간은 2026년 3월 3일부터 7월 24일까지 5개월간이다.

참여자격은 사업개시일 기준 19세 이상 근로능력자로서 실직 또는 정기소득이 없는 세대로, 재산 4억8000만원 이하 및 가구 기준중위소득 60% 이하에 해당하는 고양시민을 대상으로 한다.

참여자들의 근로조건은 일 4~5시간, 주 20~25시간을 근무하며, 급여는 2026년도 최저임금 적용 기본급과 부대비용이 별도 지급되며, 4대 사회보험은 의무가입이다.

참여를 원할 경우, 주소지 동 행정복지센터에 방문해 신청서, 구비서류 등을 제출하면 된다. 접수기간은 1월 14일부터 16일까지며, 선발 결과는 2월 24일에 발표될 예정이다.

한편 지역공동체 일자리사업은 저소득층 등 취업 취약계층에 대한 일자리 제공으로 고용 및 생계안정을 지원하고 공동체 유지 및 지역자원 활용에 목적을 둔 직접일자리사업이다.

시 관계자는 “이번 사업이 취업취약계층의 자립 기반을 마련해 지역사회에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 관심있는 시민들의 많은 참여를 당부했다.