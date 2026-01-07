‘컨디션스틱 제로’ 3종·‘컨디션 제로 스파클링’ 메론소다맛 선보여

HK이노엔이 제로슈거 컨디션 음료·스틱(사진)을 새로 선보였다.

스틱형 젤리 타입의 무설탕 숙취해소 제품 ‘컨디션스틱 제로’ 3종(컨디션맛, 망고맛, 샤인머스캣맛)과 스파클링 음료 타입의 무설탕 숙취해소 제품 ‘컨디션 제로 스파클링’ 메론소다맛이 7일 출시됐다.

컨디션스틱 제로는 스틱형의 간편함에 당류 섭취와 칼로리 부담을 줄였다. 식약처 가이드라인에 따른 인체적용시험을 완료한 독자개발 숙취해소 효능소재(미배아발효추출물에스, 효모추출물혼합분말, 자리추출물분말, 니파팜농축분말)이 함유됐다. 컨디션맛, 망고맛에 더해 향긋한 샤인머스캣맛이 새로 추가됐다.

컨디션 제로 스파클링 메론소다맛을 출시하며 음료제품에서도 제로제품을 강화한다. 컨디션 제로 스파클링은 톡톡 튀는 탄산이 어우러진 제품으로, 당류 섭취 부담 없이 청량한 음용경험을 제공한다고 회사 측은 전했다.

이번 신제품 출시로 HK이노엔은 컨디션 헛개, 컨디션레이디, 컨디션CEO, 컨디션환, 컨디션스틱, 컨디션 제로 스파클링, 컨디션스틱 제로까지 총 7가지 제품계열을 구축했다. 이를 통해 식약처 인체적용시험 인증을 받은 숙취해소 제품을 가장 많이 보유하고 있다.