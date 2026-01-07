‘엔자임 주스키트’ 이어 과일·채소 원물 먹거리 ‘과채로움’ 서비스도

저속착즙기 제조회사 휴롬(대표 김재원)이 과일과 채소 관련 제품과 서비스를 확대한다.

이 회사는 제철 과일과 채소를 엄선해 제공하는 큐레이션 브랜드 ‘과채로움’(사진)을 7일 출범하고, 네이버 스마트스토어를 개설했다. 지난해 채소·과일 일일 권장섭취량인 500g을 한 팩에 담아 간편하게 즐길 수 있는 ‘엔자임 주스키트’도 선보였다.

이번에 과채로움을 출범해 소비자들이 채소·과일을 보다 쉽고 건강하게 즐길 수 있도록 과채 사업을 확대할 계획이다.

과채로움은 단순히 과채를 파는 게 아니라 ‘지금 이 계절, 이 순간에 먹어야 할 이유’를 큐레이션해 소비자에게 제공한다고 했다. 과채 원물을 비롯해 과채를 활용한 건강한 먹거리를 고객이 가장 만족할 수 있는 순간과 방식에 맞춰 제공한다고 휴롬 측은 소개했다.

휴롬 김재원 대표는 “채소·과일의 다양한 영양섭취를 통해 보다 많은 이들이 일상 속에서 쉽고 편하게 건강을 챙길 수 있도록 하고 있다”고 했다.