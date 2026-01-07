물 없이 복용…고령자·연하곤란 환자 맞춤형 치료 제공

제일약품은 위식도역류질환 치료제 ‘자큐보 구강붕해정 20㎎’(사진)을 출시했다.

2024년 10월 첫 출시 이후 현재 소화성궤양용제시장에서 강력한 존재감을 보이고 있는 ‘자큐보정’의 라인업 강화로 환자의 복용 편의성을 개선할 것으로 기대된다. 자큐보는 국산 37호 신약 P-CAB(칼륨경쟁적 위산분비억제제) 치료제다.

구강붕해정은 물 없이 입안에서 빠르게 녹는 ODT 제형이다. 알약을 삼키기 어려워하는 연하곤란 환자나 복용 편의성을 중시하는 고령자들에게 편의를 제공한다. 흰색 원형 정제의 상큼한 오렌지향을 더해 복약 거부감을 낮추고 순응도를 높였다. 자큐보의 특장점인 빠른 약효발현, 긴 지속시간, 식사여부와 상관없는 복용편의성은 유지된다.

자큐보는 미란성 위식도역류질환에 이어 ‘위궤양’ 적응증의 건강보험 급여 적용이 예정돼 있다. 적응증 확대를 통해 소화성궤양용제 시장 전반으로 처방영역을 넓힐 것으로 회사 측은 기대하고 있다.