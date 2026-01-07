한국수자원공사, 21개 혁신 물기업과 ‘CES 2026’ 참가 AI 정수장, 디지털트윈 기반 물관리 등 혁신 사례 소개

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 정보기술(IT)·가전박람회 ‘CES 2026’에 국내 물기업 21개 사와 동반 참가한다고 7일 밝혔다.

한국수자원공사는 인공지능(AI) 정수장, 디지털트윈 기반 물관리 등 물관리 전반에 AI를 적용한 경험을 소개할 예정이다.

참가기업에는 둠둠, 스텔라비전, 리바이오, 모빌리오, 젠스, 하이랩, 화우나노텍 등 CES 최고혁신상과 혁신상을 수상한 기업 7곳이 포함됐고, AI와 디지털 기술을 활용해 물관리 현장 대응의 안정성을 높이는 다양한 솔루션을 선보인다.

한국수자원공사는 이번 CES 2026을 바탕으로 공공이 축적해 온 AI 물관리 경험과 민간 기업들의 혁신 역량을 연결해 물 산업 전반의 경쟁력을 세계 시장으로 확장해 나갈 계획이다.

윤석대 한국수자원공사 사장은 “AI가 일상화되고 있는 지금, 한국수자원공사는 물관리 분야에서 ‘모두의 AI’가 실현될 수 있도록 혁신을 가속화하고 있다”라며, “이번 CES 2026은 이런 노력과 방향성을 세계와 공유하는 무대로, 공공과 민간이 함께 주도하는 AI 물관리가 새로운 K-컬처이자 미래 먹거리 산업으로 성장하길 바란다”라고 밝혔다.