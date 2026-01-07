[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 중대산업재해 예방과 동절기 건설현장 안전사고를 사전에 차단하기 위해 오는 23일까지 3주간 군 발주 대규모 건설공사 현장 19개소를 대상으로 안전·보건 관리 실태 점검을 한다고 7일 밝혔다.

이번 점검은 동절기 기온 저하와 작업 환경 변화로 인한 안전사고 발생 위험이 높아지는 시기를 맞아 건설현장의 잠재적 위험요인을 선제적으로 점검하고 중대산업재해를 예방하기 위해 추진된다.

주요 점검 사항은 ▷건설공사 단계별 안전보건대장 작성 여부 ▷안전보건조정자 선임 여부 ▷공사기간 단축 및 공법 변경 금지 준수 여부 ▷산업안전보건관리비 적정 계상 여부 ▷동절기 위험요인별 핵심 점검사항(떨어짐, 무너짐, 중독, 화재, 한랭질환) 이행 여부 등이다.

특히 군은 발주부서와 현장 관계자에게 동절기 위험요인별 핵심 점검사항 체크리스트를 제공하고 점검 과정에서 위험요인이 발견될 경우 즉시 작업을 중지하고 보완 조치를 시행하는 등 중대 사고를 사전에 차단할 방침이다.

정종복 기장군수는 “이번 안전·보건 관리 실태 점검을 통해 동절기 건설현장의 잠재적 위험요인을 꼼꼼히 점검하고, 안전이 최우선이 되는 공사 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.