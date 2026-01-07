망원커피페스트, 망원비어페스트 등 지역 특성을 살린 축제 개최 문화관광형시장 육성, 공연·체험·참여형 프로그램으로 ‘머무는 시장’조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수) ‘망원시장상인회’는 산업통상자원부가 주최하고 대한상공회의소와 매일경제신문사가 공동 주관하는 제30회 한국유통대상에서 유통대상 단체부문 대통령 표창을 수상했다.

한국유통대상은 유통산업 발전과 경쟁력 강화에 기여한 기관과 단체를 선정해 포상하는 시상식이다.

이번 수상은 전통시장 활성화를 위해 마포구와 망원시장상인회가 함께 추진해 온 다양한 사업들이 그 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

망원시장상인회는 ▲전통시장 브랜드 경쟁력 강화 ▲청년 상인 유입 및 육성 ▲콘텐츠 중심의 시장 활성화 ▲지역사회와 연계한 상생 유통 모델 구축 등에서 우수한 성과를 거둔 점을 높이 평가받았다.

망원시장은 전통시장 고유의 정체성을 유지하면서도, 마포구의 지속적인 지원 아래 지역 문화와 관광자원을 결합한 문화관광형시장으로 탈바꿈하고 있다.

망원시장상인회는 망원커피페스트, 망원비어페스트 등 지역 특성을 살린 축제를 꾸준히 개최하며 젊은 층의 방문을 확대해 왔으며, 시장 골목 곳곳에서 공연과 체험 프로그램, 참여형 이벤트를 함께 운영해 시장을 단순한 장보기 공간을 넘어 머무르며 즐기는 공간으로 확장해 왔다.

마포구는 이러한 변화가 시장 전반의 활력으로 이어질 수 있도록, 방문객이 보다 안전하고 편리하게 시장을 찾을 수 있는 환경 개선도 함께 추진했다.

이에 따라 방울내 나들목(한강공원)부터 망원로(망원시장)으로 이어지는 보행 동선에는 태양광 LED 표지병을 설치해 야간 보행 안전을 강화하고, 마포순환열차버스를 활용해 마포구 11대 상권 중 하나인 망원시장으로의 접근성을 높였다.

이 같은 노력은 MZ세대는 물론 외국인 관광객까지 찾는 도심형 전통시장으로 성장하는 원동력이 됐다.

박강수 마포구청장은 “망원시장상인회의 대통령 표창 수상은 전통시장이 스스로의 경쟁력과 혁신을 통해 충분히 성장할 수 있음을 보여주는 뜻깊은 성과”라며 “마포구는 앞으로도 전통시장과 상인이 지속적으로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.

마포구는 지난해 10월 17일 열린 ‘2025 전통시장 및 상점가 활성화 유공 포상’ 시상식에서 마포농수산물시장이 행정안전부 장관 표창을, 용강동상점가가 중소벤처기업부 장관 표창을 받았으며, 김은종 망원시장 상인회장과 남성희 아현시장 상인회 감사도 각각 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.