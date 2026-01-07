상품등록·초기세팅 자동화…가입 당일 카드결제도 가능

외부 플랫폼 판매자들이 손쉽게 자사몰(D2C)을 구축할 수 있는 서비스가 개설됐다.

e-커머스 기업 커넥트웨이브의 메이크샵은 자사몰 ‘원클릭 구축’ 서비스를 시작한다고 7일 밝혔다.

이 서비스는 특정 플랫폼에 종속된 판매구조에서 벗어나 판매자가 직접 통제할 수 있는 자사몰을 만들고, 이를 통해 사업 안정성과 지속가능성을 높여준다. 정산구조와 플랫폼 보안문제에서 보다 안전한 독립 판매채널 확보할 수 있도록 한다고 회사 측은 소개했다.

메이크샵은 자사몰 구축 과정에서 가장 큰 진입장벽으로 꼽혀온 복잡한 상품 등록절차와 초기세팅 부담을 기술적으로 해결했다. API 연동기술을 활용해 판매자가 운영 중인 외부 마켓의 상품정보(이미지, 옵션, 가격 등)를 메이크샵 솔루션에 즉시 연동되게 한다. 별도의 재등록 과정 없이 클릭 한번으로 자사몰 구축이 가능하다고 했다.

회사 측은 “자금회전이 쉽도록 결제시스템(PG) 도입 절차도 간소화했다. 기존 쇼핑몰 구축 시 꼭 거쳐야 했던 PG사 심사 대기기간을 없애 신규 상점은 가입 당일부터 카드결제 기능을 사용할 수 있다”며 “쇼핑몰 개설과 동시에 매출이 발생하고 빠른 자금운용이 가능해진다고”고 주장했다.

메이크샵은 판매자들이 단순 위탁판매를 넘어 자체 브랜드자산을 축적할 수 있도록 해줄 방침이다. 자사몰에서는 플랫폼에서 제한적으로 제공되던 고객정보(DB)를 직접 소유·관리할 수 있게 된다. 이를 기반으로 한 단골마케팅과 브랜드 확장이 용이해질 것으로 기대된다.