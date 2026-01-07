SBA, 서울시 창업생태계 선도 기관 19개 협업, 70개사 글로벌 진출 전폭 지원 ‘Seoul POP’ 컨셉의 서울통합관 개관식으로 서울 혁신 에너지 전 세계에 각인 최고혁신상 포함 총 17개사 혁신상 수상, 테크 허브 서울의 혁신성 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시 창업생태계의 글로벌 경쟁력 제고에 앞장서는 중소기업 지원기관 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)은 세계 최대의 기술 전시회 CES 2026에서 서울통합관을 조성, 70개 스타트업의 글로벌 시장 진출을 지원한다.

CES(Consumer Electronic Show)는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 개최되는 세계 최대 규모의 테크 박람회로, 올해는 1월 6일부터 1월 9일까지 4일간 개최된다.

서울통합관은 스타트업 전문 전시관 유레카파크(Eureka Park) 내 총 743㎡(약 225평) 규모로 조성되며, 메인스테이지, 포토존 및 기업별 상담공간 등으로 구성된다.

특히 금년에는 전시기업의 미디어홍보 강화 및 참관객 유입 확대를 위해 서울통합관 내 ‘미디어센터 및 혁신상 전시공간’을 처음으로 선보였다.

서울통합관은 주관기관인 SBA를 포함, 4개 자치구(강남구청·관악구청·구로구청·금천구청), 5개 창업지원기관(서울AI허브·서울관광재단·서울소셜벤처허브·서울핀테크랩·캠퍼스타운기업성장센터) 및 9개 지역 내 주요 대학(건국대·경희대·광운대·서강대·서울대·성균관대·연세대·이화여대·중앙대) 등 총 19개 기관이 협업하여 서울 창업생태계의 결집된 역량을 보여준다.

서울통합관 전시 기업 70개사는 AI(인공지능)·모빌리티·헬스케어 등 첨단기술 분야에 폭넓게 분포했다.

대학생 서포터즈로 선발된 70명의 학생은 전시기업의 통역 및 부스 운영 전반을 지원한다. 대학생 서포터즈는 지역 내 9개 주요 대학 소속 학생 및 라스베가스 주립대학교(UNLV)를 비롯한 현지 한인학생으로 구성되어, 현장 기업활동을 빈틈없이 지원한다.

서울경제진흥원(SBA)은 CES 행사 첫째 날인 1월 6일(현지시각) 서울통합관 개관식을 통해 서울의 혁신 기술과 도시 브랜드를 세계에 알리는 동시에 4일간의 전시일정에 돌입했다.

이번 CES 2026 서울통합관 개관식의 메인 컨셉은 ‘서울팝(Seoul POP)’으로 서울의 응축된 혁신성과 에너지가 분출하는 순간을 리듬감 있는 영상 및 음악으로 연출하고, 재치 있는 퍼포먼스를 통해 구현하였다. 이는 서울통합관에 참여하는 19개 기관, 70개 기업, 70명의 대학생 서포터즈가 단결하여 서울의 기술 및 혁신 에너지를 세계무대에 보여주겠다는 포부를 담았다.

개관식에서 각 기관 대표자가 함께 무대에 올라 ‘서울팝(Seoul POP)’ 캔 오브제를 활용한 퍼포먼스를 선보였다. 관객석을 가득 채운 스타트업과 대학생 서포터즈는 2026년 서울의 색 ‘모닝옐로우’ 응원봉에 불을 밝히며 현장의 열기를 더했다.

SBA 김현우 대표이사는 카운트다운과 함께 터져 나오는 서울팝(Seoul POP) 세레모니에서 ‘Seoul Innovators Show Up’ 메시지를 전하며 “서울통합관이 CES에서 가장 활기차고 전 세계 바이어가 반드시 방문해야 하는 공간으로 자리매김하길 기대한다”고 개관을 선포했다.

SBA는 서울통합관 개관식 뿐만 아니라 CES 현장에서 다채로운 현장 행사를 운영하며 서울시 유망기업의 글로벌 홍보를 지원했다. SBA는 CES 개막 직전인 1월 4일 CES 공식 미디어 행사 ‘CES 언베일드(Unveiled)’에 혁신상 수상기업 등 10개사의 참가를 지원했다.

‘CES 언베일드(Unveiled)’는 매년 CES 공식 오픈 전 전시기업 중 일부를 글로벌 미디어에 사전 공개하는 행사이다. 서울통합관 참가기업 중 CES 2026 혁신상 수상 기업을 포함한 우수기업 10개사가 CES 언베일드에 참가하여 글로벌 미디어사들의 주목을 받았다.

다각적인 지원 프로그램에 힘입어, 서울통합관 참여 스타트업들은 최고혁신상 1개사 포함 총 17개사가 혁신상 수상 성과를 거두었다.

SBA는 서울 스타트업의 혁신성을 대외적으로 입증하고, 글로벌 주목도를 높이기 위해 2개월간 사전 컨설팅을 통해 혁신상 수상을 지원했다. 그 결과 최고혁신상 1개사 포함 총 17개사가 CES 2026 혁신상을 수상하는 성과를 거뒀다.

CES 혁신상은 전시 주최사인 미국 소비자기술협회(Consumer Technology Association, CTA)가 매년 기술성·심미성·혁신성 보유 기술·제품을 대상으로 수여하는 상이다.

특히 최고혁신상 수상기업은 SBA가 운영하는 혁신상 커뮤니티 소속 ‘㈜스튜디오랩’으로 삼성, 퀄컴 등 글로벌 대기업 수상자 사이에 당당히 이름을 올렸다. 최고혁신상은 전 세계 단 30여 개 기업에만 수여된다.

SBA 김현우 대표이사는 “CES 서울통합관은 단순한 전시 공간이 아닌 글로벌 비즈니스 무대”라며 “참가기업과 방문객들이 다양한 경험을 즐기고 공감하는 곳이자 실질적 성과 창출의 출발점이 되기를 바란다”고 소회를 밝혔다.