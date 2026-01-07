서울대·반도체 기업 출신 유튜버가 토론 신청 유튜버 “반박하면 1억 기부” vs 이 대표 “환영”

[헤럴드경제=나은정 기자] 이준석 개혁신당 대표가 “부정선거론자 중에서 토론하면 1억을 준다는 사람이 나타났다”며 환영의 뜻을 밝혔다.

이 대표는 지난 6일 자신의 페이스북에 “인스타그램 DM(다이렉트 메시지)으로 몇달 째 계속 이 사람이랑 토론해 보라고 연락이 오던데, 서울대 물리학과 졸업에 굴지의 반도체 기업 근무 경력, 자영업 컨설팅까지 했다고 한다”며 “장난치는 분은 아닌 것 같다”고 설명했다.

이어 “1억 원을 받으면 동탄에 아이들 도서관에 책이라도 사줘야겠다 싶어서 설레고 있다”며 “이 분이 아니더라도 부정선거론자와의 토론은 누구라도 언제나 환영”이라고 말했다.

다만 “얼굴을 공개하고 토론해야 하며, 장난을 막기 위해 이준석에게 돈을 줄 필요는 없으니 대신 1000만원 이상을 내가 인정하는 곳에 기부하고 오면 된다”고 조건을 달았다. 그러면서 “보통 이런 사람들은 구독자들한테는 센 척하고 정작 일정 잡자고 하면 내빼더라”며 회의적인 반응을 보였다.

이 대표에게 토론을 신청한 당사자인 한 유튜버는 지난달 ‘이준석 대표님, 부정선거 토론 신청합니다’라는 제목의 영상을 공개하면서 1억 원을 내걸었다. 구독자 약 26만여 명을 보유한 이 유튜버는 지난해 치러진 21대 대선에서 경상도 출신 재외국민들이 이재명 당시 대통령 후보에 더 많은 표를 줬고, 투표용지에 실제 도장(서명)을 찍게 돼 있는데 사전 인쇄를 했다는 등의 이유로 부정선거를 주장하고 있다.

이 유튜버는 이 대표가 토론에 응하겠다고 화답하자 “토론에 응해 주셔서 감사하다”며 “그런데 저는 반박하면 1억을 드리겠다고 했지, 토론하면 1억을 드리겠다고 한 적은 없다”고 선을 그었다.

그러면서 “(부정선거가 아니라고) 반박하면 원하는 동탄에 기꺼이 1억을 기부하겠다”며 “반박을 못하면 전 돈은 괜찮고, 이 대표의 부정선거 관련 과거 발언에 대해 사과해 달라”고 제안했다. 그는 “내가 틀렸다면 1억 원을 내고 사과하며 도의적·법적 책임을 지면 될 일”이라고 덧붙였다.