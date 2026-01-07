원스톱기기 ‘스카 뷰티 디바이스’ 상처 치료·메이크업 한번에 해결

한국콜마가 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 2026에서 뷰티테크 부문 최고혁신상을 수상했다.

해당 상은 지난해 신설돼 글로벌 빅테크 기업인 삼성전자가 첫 수상자로 이름을 올린 바 있으며, 올해는 한국콜마가 두 번째 수상 기업이자 뷰티 기업으로는 최초 수상이다.

뷰티테크 부문 최고혁신상을 받은 ‘스카 뷰티 디바이스’(사진)는 상처 치료와 메이크업 커버를 한 기기로 해결하는 세계 최초의 원스톱 통합 디바이스다.

상처 발생 시 연고 도포와 커버 메이크업을 별도로 진행하던 기존 방식과 달리, 기기 활용만으로 약 10분 내 치료와 미용을 동시에 마무리할 수 있다.

핵심 기술은 AI 빅데이터와 압전 미세 분사 기술(Piezo-Electric Plating)이다. 스마트폰 앱으로 상처 부위를 촬영하면 AI 알고리즘이 상처 유형을 12가지로 분류해 상태를 정밀 분석하고, 이에 맞는 치료제를 압전 미세 분사 방식으로 정확히 분사하고, 동시에 사용자 피부톤에 맞춘 180여 가지 색상 조합으로 최적의 커버 메이크업 파우더를 분사한다. 스마트폰 화면을 통해 치료제 분사량을 실시간으로 확인·제어할 수 있는 직관적인 UI·UX도 강점으로 꼽힌다.

일반 소비자도 쉽게 사용할 수 있어 편의성 측면에서 높은 평가를 받았다.

한국콜마 관계자는 “이번 최고혁신상 수상은 기술 그 자체보다 사람 중심의 사용 경험과 실질적 문제 해결에 초점을 맞춘 연구의 성과”라고 말했다. 홍석희 기자